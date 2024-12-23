Park Grubu, Madencilik Sektörüne Odaklanacak

Park Grubu, medya yatırımlarından çıkma kararını stratejik bir değişim olarak açıkladı. Grup, küresel madencilik sektöründe liderlik hedefine odaklanmayı planlıyor. Park Grubu’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ana faaliyet alanımız olan maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanmak amacıyla medya yatırımlarımızı sonlandırma kararı aldık. Bu kapsamda Ciner Yayın Holding'deki hisselerimizin tamamı, ülkemizin önemli eğitim ve kültür kurumlarını bünyesinde barındıran Can Grubu’na devredilmiştir. Devir, Rekabet Kurulu'nun onayının ardından resmileşecektir. Bu yeni dönemin medya sektörüne taze bir soluk getireceğine inanıyoruz."

Can Grubu’ndan Yeni Dönem Vurgusu

Can Grubu, medya sektörüne güçlü bir giriş yapmanın heyecanını vurguladı. Yapılan açıklamada, medya yatırımlarının Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ’ın liderliğinde sürdürüleceği belirtildi:

"Park Grubu ile Ciner Yayın Holding’in hisselerinin devralınmasına ilişkin sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Park Grubu’na nezaketlerinden ötürü teşekkür ederiz. Devir işlemleri tamamlandıktan sonra medya sektöründeki yatırımlarımız, Sn. Mehmet Kenan Tekdağ’ın tam yetkisiyle yürütülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Yeni Dönemin Etkileri Merakla Bekleniyor

Ciner Yayın Holding’in devriyle birlikte, Türkiye’de medya sektörü yeni bir döneme giriyor. Habertürk ve SHOW TV gibi büyük medya organlarının Can Grubu çatısı altına girmesi, sektördeki rekabeti ve yayın politikalarını nasıl etkileyeceği konusunda merak uyandırıyor. Devir işlemlerinin Rekabet Kurulu onayının ardından tamamlanması bekleniyor.

Bu gelişme, medyadaki dönüşüm sürecine yeni bir boyut kazandırırken, Can Grubu’nun eğitim ve medya alanlarındaki genişleyen faaliyetleri dikkat çekiyor.