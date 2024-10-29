Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 28 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 3 talihli toplam ekstra 10 milyon TL kazandı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 3 talihliye toplam 10 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.

İzmir Menemen’den, İstanbul Bahçelievler’den ve Milli Piyango Online üzerinden oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 3 milyon 999 bin 784 TL ikramiye kazandı.

Sahil Güvenlik botu Mudanya'da halkın ziyaretine açılıyor Sahil Güvenlik botu Mudanya'da halkın ziyaretine açılıyor

Yarın sona erecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 120 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak. 