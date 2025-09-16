2012 yılında Mersin’de kurulan ve frigorifik taşımacılık alanında faaliyet gösteren Çığır Trans, başta Avrupa ve Balkanlar olmak üzere ağırlıklı olarak yurtdışına ihraç edilen yaş meyve ve sebze lojistiği sağlıyor. Soğuk zincir taşımacılığında uzmanlaşan firma, filosuna 5 adet Renault Trucks T520 yüksek kabin çekici ekleyerek yatırımlarını sürdürüyor.

Mersin’de Erman Ticari Araçlar tesislerinde gerçekleştirilen törende araçlar, Renault Trucks Türkiye’yi temsilen Bölge Satış Müdürü Can Satır, Erman Ticari Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Deniz ve Genel Müdürü Ahmet Gözü tarafından Çığır Trans şirket sahibi Muzaffer Gizli’ye teslim edildi.

“Renault Trucks ile iş birliği güvene dayanıyor”

Çığır Trans şirket sahibi Muzaffer Gizli, 2018 yılından bu yana Renault Trucks ile çalıştıklarını belirterek teslimat töreninde açıklamalarda bulundu; “Her zaman T520 yüksek kabin çekicileri tercih ediyoruz. Filomuzun %90’ı Renault Trucks araçlardan oluşuyor. 2019 model araçlarımızı yaklaşık 1 milyon km’ye kadar kullandık. Bu süreçte araçların performansı ve özellikle satış sonrası hizmetler sayesinde operasyon verimliliğimizi arttırdık. Renault Trucks ile uzun vadeli ve güvene dayalı bir iş birliğimiz var. Araçlarımız kadar arkasındaki servis desteği ve Erman Ticari Araçlar’ın hizmet kalitesi de bizim için önem taşıyor.”

Yeni yatırımınlarında Renault Trucks Finansal Hizmetler (RTFS) tarafından sunulan esnek ödeme planlarının da önemli rol oynadığını belirten Muzaffer Gizli, RTFS ile yapılan araç alım süreçlerinin operasyonel planlamada firmalarına avantaj sağladığına dikkat çekti. Renault Trucks’ın sunduğu finansal çözümlerin yatırımların daha verimli ve kolay yönetilmesine de katkı sunduğunu vurguladı.

Güçlü satış sonrası destek, tercihi etkiliyor

Çığır Trans, operasyonlarının sürekliliği ve zamanında teslimat hedefleri doğrultusunda satış sonrası hizmet desteğini en az araç performansı kadar önemsiyor. Bu noktada, Renault Trucks’ın Mersin yetkili bayisi Erman Ticari Araçlar ile kurduğu güçlü iş birliği de araç tercihlerinde belirleyici oluyor.

Erman Ticari Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Deniz, konu ile ilgili olarak; “Zaman hassasiyeti yüksek lojistik operasyonlarında araçların her an çalışır durumda olması kritik. Biz de Erman Ticari Araçlar olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, hızlı ve çözüm odaklı destek sağlıyoruz. Renault Trucks araçlarının sunduğu performans ve dayanıklılık, müşterilerimizin operasyonlarını güvenle sürdürmesini sağlıyor. Satış sonrası hizmetlerimizle de bunun en ideal şekilde sürdürülebilir olmasına katkı sağlıyoruz” diye belirtti.