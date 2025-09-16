Listenin zirvesinde, 2011’den bu yana olduğu gibi İsviçre yer aldı. İsviçre’yi İsveç ve ABD takip etti. ABD’nin ardından sıralamada Güney Kore, Singapur, İngiltere, Finlandiya, Hollanda ve Danimarka ilk 10’u tamamladı.

WIPO, bu yıl 139 ülkeyi inovasyon kapasitesi, Ar-Ge harcamaları, eğitim altyapısı ve patent üretimi gibi 78 farklı kriter üzerinden değerlendirdi. Çin’in özellikle son yıllarda Ar-Ge yatırımlarını hızla artırması ve uluslararası patent başvurularında liderliği üstlenmesi, ülkeyi ilk 10’a taşıyan en kritik faktörler arasında gösterildi.

Raporda, son bir yılda yapılan uluslararası patent başvurularının yaklaşık yüzde 25’inin Çin tarafından gerçekleştirildiği, ABD, Japonya ve Almanya’nın ise küçük düşüşler kaydettiği belirtildi.

Türkiye, inovasyon endeksinde bu yıl 43. sırada yer aldı. 2013’ten bu yana en çok yükseliş kaydeden ülkelerden biri olan Türkiye, Dünya Bankası’nın üst-orta gelirli ülkeler listesinde Çin ve Malezya’nın ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Bu sonuçlar, Asya ülkelerinin inovasyon yarışında Batı’yı yakaladığını ve küresel teknoloji rekabetinin giderek daha da yoğunlaşacağını gösteriyor.