Son dönemde özellikle büyükşehirlerde hızla yükselen kira fiyatları, ev sahibi-kiracı ilişkilerini içinden çıkılamaz bir noktaya taşıdı. Milyonlarca vatandaş, artan barınma maliyetleri nedeniyle ev bulmakta zorlanırken, CHP’li Öztürk’ten bu soruna çözüm odaklı bir adım geldi.

"Devlet barınma krizine seyirci kalamaz"

Öztürk, sunduğu teklifin gerekçesinde, "Devletin barınma krizine kayıtsız kalma lüksü yoktur. Sosyal hukuk devleti olmanın ilk adımı, halkın en temel hakkı olan barınmayı güvence altına almaktır," ifadelerine yer verdi.

Hazırlanan yasa teklifine göre, Türk Borçlar Kanunu'na eklenecek maddeyle, konut ve çatılı işyeri kiralarının başlangıç bedelleri ile yıllık artışlarının net asgari ücreti aşması yasaklanacak. Bu sınıra aykırı yapılan kira sözleşmeleri ise, yalnızca asgari ücreti aşan kısmı yönünden geçersiz sayılacak.

"Barınma hakkı, ekonomik kazançtan önceliklidir"

Kira fiyatlarındaki kontrolsüz artışın toplumda ciddi sosyal problemlere yol açtığını vurgulayan Öztürk, teklifin yalnızca kiracıları değil, ev sahiplerini de hukuk çerçevesinde korumayı hedeflediğini belirtti.

“Biz, hakkaniyetli bir düzenlemeden yanayız. Barınma hakkı, ekonomik kazançtan üstündür. Piyasaya tamamen bırakılmış bir kira sistemi, sosyal çöküşe zemin hazırlar. Bu teklif hem mevcut kira balonunun sönmesine katkı sağlayacak hem de uzun vadede konut krizine çözüm üretme potansiyeli taşıyor,” dedi.