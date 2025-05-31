İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve suç örgütü soruşturmaları kapsamında CHP'li belediyelere yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. İstanbul’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında beş belediye başkanının da bulunduğu toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Dört Ayrı Soruşturma Dosyası

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” ve “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” iddialarının yanı sıra Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim kutlamaları harcamaları ve Büyükçekmece Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin dört ayrı dosya üzerinde soruşturma yürütüldüğü bildirildi. Bu kapsamda 47 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Gözaltı Listesinde Belediye Başkanları ve Üst Düzey Yöneticiler Var

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında şu belediye başkanları bulunuyor:

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

Bunun yanı sıra İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Daka ve Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediyesi’nde görevli Rıza Can Özdemir ve Ömer Kazancı da gözaltı listesinde yer aldı.

Soruşturmalar Devam Ediyor

Şüphelilerin adreslerinde arama ve dijital incelemelerin sürdüğü belirtildi. Savcılık, soruşturmalara ilişkin sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve yeni gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Gözaltı kararlarının siyasi gündemi nasıl etkileyeceği merak konusu olurken, CHP kanadından gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.