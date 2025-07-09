İkili, yaptıkları ortak açıklamada, Belediye Başkanı Hasan Mutlu’yu sert sözlerle eleştirerek, kendisinin “gayri ahlaki tutumlar” sergilediğini ve halkı küçümseyen “sinkaflı ifadeler” kullandığını ileri sürdü. Bu gerekçelerle artık partide yer almayacaklarını belirten meclis üyeleri, bağımsız olarak görevlerine devam edeceklerini ifade etti.

Açıklamada, Başkan Mutlu’nun seçim sürecinde dini değerler üzerinden oy toplamaya çalıştığı ancak göreve geldikten sonra bu değerlere hakaret ettiğini savunan Teker ve Karahasanoğlu, “Paraya olan hırsı ve vatandaşların arkasından sarf ettiği sinkaflı sözler bardağı taşıran son damla oldu” ifadelerine yer verdi.

Belediye çevresinde etkili olduğu öne sürülen bazı organizatörlerin kamu kaynaklarının adil ve şeffaf kullanılmasına engel olduğunu da vurgulayan meclis üyeleri, “Şeref ve haysiyetle sürdürdüğümüz hayatımıza gölge düşürmemek adına bu düzeni reddediyoruz” diyerek partiden ayrıldıklarını duyurdu.

Bayrampaşa’da yaşanan bu gelişme, CHP’de yerel yönetimler düzeyinde yeni bir tartışma dalgasının fitilini ateşleyebilir.