Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerden 35’i hakkında tutuklama, 4 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi.

Sulh ceza hâkimliklerinde üç ayrı mahkeme tarafından yürütülen işlemler sabaha karşı 05.00 sıralarında tamamlandı. Hakimlikler, Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 35 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklananlar arasında belediye başkan yardımcıları, müdürler, mühendisler, zabıta personeli ve meclis üyelerinin de bulunduğu bildirildi. Listede Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak (başkan yardımcısı), Funda Yalçınkaya (Ruhsat Müdürü), İlyas Bayram (Zabıta Müdürü), Neslihan Alnıak (İmar Müdürü) ve çeşitli belediye çalışanları yer aldı.