Mahkemenin CHP kurultayına ilişkin verdiği kararın ardından parti genel merkezinde yaşanan personel değişiklikleri kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sönmez, iş akitlerinin sona erdirilmesinde belirli kriterlerin esas alındığını ifade etti.

Sönmez, disiplin kurallarına aykırı davranışlar, yöneticilere yönelik hakaret veya tehdit içeren tutumlar ile mazeretsiz ve uzun süreli işe devamsızlık gibi durumların fesih gerekçeleri arasında yer aldığını belirtti. Çalışanların işe devam durumlarının giriş-çıkış kayıtları ve kurum içi tespitlerle değerlendirilebileceğini kaydeden Sönmez, fiilen görev yapmadığı halde kadroda görünen personel bulunması halinde de işlem yapılabileceğini söyledi.

Ancak tüm fesih süreçlerinin yeniden gözden geçirileceğini vurgulayan Sönmez, "Haklı fesih konusunda yeterli gerekçe bulunmadığı kanaatine varırsak, çalışanlarımızın sözleşmelerini devam ettirebiliriz" dedi.

CHP'nin temel yaklaşımının çalışanların işine son verilmesi olmadığını dile getiren Sönmez, söz konusu işlemlerin parti genel merkezindeki idari tasarruflar çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Kendi sorumluluğundaki birimlerde yapılan fesihleri de tek tek inceleyeceğini ifade eden Sönmez, gerekli görmesi halinde ilgili personelle birebir görüşmeler yapacağını söyledi.

Yaşanan sürecin gizli bir tasfiye ya da operasyon olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Sönmez, parti içerisinde yeni bir görevlendirme planlamasının da bulunmadığını sözlerine ekledi.