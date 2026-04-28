CHP Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından konuşan Emre, ihraç edilenlere yönelik yaklaşımın “ikinci bir şans” çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti. Emre, “Bağışlanma talebiyle başvuran ve il-ilçe örgütlerinden olumlu görüş alan dosyaları genel olarak kabul ediyoruz” dedi.

81 ilde sahaya iniliyor

Toplantıda yalnızca ihraç kararları değil, partinin önümüzdeki dönem yol haritası da ele alındı. CHP’nin 4 Mayıs itibarıyla Türkiye genelinde kapsamlı bir saha çalışması başlatacağını duyuran Emre, MYK, PM ve diğer parti kurullarından üyelerin il ve ilçe örgütleriyle birlikte sahada aktif rol alacağını ifade etti.

Partinin seçim hazırlıklarına da değinen Emre, 196 bin sandık görevlisinden 186 bininin yeniden görevlendirildiğini, bunların 106 bininin sahada aktif çalışma yürüteceğini söyledi.

Yeni hukuk grubu kuruluyor

CHP’li belediyelere yönelik süreçlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Emre, mevcut hukuk biriminin güncelleneceğini ve yeni bir “hukuki destek ve izleme grubu” oluşturulacağını açıkladı. Bu yapının hem süreçleri raporlayacağını hem de kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapacağını belirtti.

“Belediyecilikte kararlıyız”

Emre ayrıca CHP’li belediyelerin çalışmalarına da vurgu yaparak, sosyal hizmetlerin kesintisiz sürdürüleceğini ve yerel yönetimlerdeki hizmet kalitesinin korunması için çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte parti içinde geçmişte yaşanan bazı ayrılıkların giderilmesi ve örgütsel bütünlüğün güçlendirilmesi hedefleniyor.