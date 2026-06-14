ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik hava saldırısına ilişkin, 'Beyrut'a yönelik saldırı gerçekleşmemeliydi. Özellikle de İran ile bir barış anlaşmasına bu kadar yaklaşmışken böyle bir saldırının düzenlenmesi doğru olmadı. Bölgeye barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız ve tüm taraflar gerilimi azaltmalı' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan ile yürürlükteki ateşkese rağmen başkent Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Söz konusu saldırının düzenlenmemiş olması gerektiğini söyleyen Trump, 'Beyrut'a yönelik saldırı gerçekleşmemeliydi. Özellikle de İran ile bir barış anlaşmasına bu kadar yaklaşmışken böyle bir saldırının düzenlenmesi doğru olmadı' dedi.

'İsrail'in karşılık verdiği saldırı son derece küçük ve önemsizdi'

İsrail'in 'tehditlere' karşı kendini savunma hakkı bulunduğunu söyleyen Trump, 'Ancak karşılık verdiği saldırı son derece küçük ve önemsizdi; herhangi bir can kaybına ya da yaralanmaya yol açmadı. Bu, devam eden bu önemli süreci sekteye uğratmamalıdır' ifadelerini kullandı.

'Bölgeye barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız'

ABD Başkanı, 'Lübnan da dahil olmak üzere bölgeye barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız ve tüm taraflar gerilimi azaltmalı. İsrail'in Lübnan'ın herhangi bir noktasına yönelik yeni saldırılar düzenlememesi gerektiği gibi, Hizbullah dahil hiçbir taraf da İsrail'e saldırı gerçekleştirmemeli' açıklamasını yaptı.

Trump, müzakere sürecinde gelinen noktaya ilişkin, 'Bu, uzun ve güzel bir barış sürecinin başlangıcı olabilir. Bu fırsatı heba etmeyelim' ifadelerini kullandı.

Beyrut saldırısında can kaybı 3'e yükseldi

Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail'in başkent Beyrut'un Ghobeiry Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e, yaralı sayısının ise 6'ya yükseldiğini bildirdi.

İsrail, İran'ın füze saldırısı düzenlemesini bekliyor

İsrail ordusu ise Beyrut'a düzenlenen hava saldırısının ardından İran'dan misilleme beklediğini bildirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Beyrut'taki saldırı sonrasında İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı düzenleyebileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in saldırının ardından ilgili tüm komutanlarla durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi. Yapılan değerlendirmenin mevcut sonuçlarına göre İran'ın önümüzdeki saatlerde İsrail'e füze saldırıları gerçekleştirmesinin beklendiği ifade edildi.