Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; sanayi esnafıyla Sanayi Esnafı İstişare ve Değerlendirme Buluşmasında bir araya geldi.

Şehrin ekonomik dinamiklerini ayakta tutan sanayi esnafının sorun, talep ve önerilerini birinci ağızdan dinlemek amacıyla düzenlenen programda esnaf söz alarak sorunlarını ve beklentilerini dile getirirken, Başkan Emrah Özdemir yöneltilen tüm soruları tek tek yanıtladı. Buluşmanın en önemli gündem maddelerinden biri, Ata Sanayi Bölgesi'nde başlatılan altyapı seferberliği oldu. 2026 yılını bölge için yatırım yılı olarak ilan ettiklerini belirten Başkan Özdemir; enerji, iletişim ve altyapı kurumlarının koordineli çalışmasıyla sanayinin çehresinin tamamen değişeceğini vurguladı.

Sadece Ata Sanayi Bölgesi'ne 1 milyar liraya yakın bir bütçe ayırdıklarının altını çizen Başkan Özdemir, '2026 yılını Ata Sanayi Bölgesi'ne yatırım yılı olarak ilan ettik. Burada MEDAŞ'ın yapacağı yatırımlar var. Doğal gaz çalışmalarımız olacak. Türk Telekom da girecek buraya, ara sokaklara kadar girecekler. Sonrasında yolların hepsi tamamen yenilenecek. 2026 yılında hedefimiz; 900 milyon liranın üzerinde, 1 milyar TL'ye yakın bir yatırımı sadece Ata Sanayi bölgemize yapmak. 'Neler yapıyoruz' derseniz de zaten görüyorsunuz, altyapı çalışması başladı. Bu bölgede daha önce hiç olmayan yağmur suyu hatlarını 2 metre enindeki borularla döşüyoruz. Hemen yanına buranın kanalizasyon hattını tamamen yeniliyoruz. Allah'a şükürler olsun Niğde'miz gelişiyor, bölgemiz gelişiyor' ifadelerini kullandı.