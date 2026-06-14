AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda farklı siyasi partilerden AK Parti'ye katılan 612 kişiye rozetleri takıldı. Katılımlar arasında geçtiğimiz dönem İYİ Parti Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ahmet Karadağ'ın yanı sıra 2 belediye meclis üyesi, 8 belediye meclis üyesi adayı ve 1 yedek belediye meclis üyesi de yer aldı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Esgin, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal ile AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Salon girişinde Türk bayrakları taşıyan kadınların yürüyüşü ve çiçeklerle yapılan karşılama dikkati çekerken, Mehter Takımı da salon önünde konser verdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve merhum AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen için okunan hatimlerin duasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi mücadelesini ve AK Parti'nin 25 yıllık hizmet yolculuğunu anlatan özel videolar ile geçmiş dönem il başkanları ve milletvekillerinin vefa mesajları katılımcılarla paylaşıldı. Milletvekilleri ve parti yöneticilerinin konuşmalarının ardından, aralarında geçtiğimiz yerel seçimlerde İYİ Parti'den Şehzadeler Belediye Başkan adayı olan Ahmet Karadağ'ın da bulunduğu 612 kişiye rozetleri takıldı. Katılımcılar arasında 2 belediye meclis üyesi, 8 belediye meclis üyesi adayı ve 1 yedek meclis üyesinin de yer aldığı belirtildi.

Program, rozet takma töreni, karanfil dağıtımı ve partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi.