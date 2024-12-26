“Asgari Ücret Yetersiz, İşçilerin Alım Gücü Düşüyor”

Özgür Özel, TÜRK-İŞ’in 50 yıldır Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını temsil ettiğini hatırlatarak, TÜRK-İŞ’in işçi beklentilerine uygun bir ücret belirlenmesi noktasında kritik bir rol üstlendiğini söyledi. Açıklamalarında, asgari ücretin işçilerin alım gücünü geriletmeye devam ettiğine dikkat çeken Özel, şu ifadeleri kullandı:

“2002’de asgari ücret yedi çeyrek altın alırken, Ocak 2024’te bu rakam beşe, bugün ise 4,5’a düştü. Yani işçilerin alım gücü sürekli geriliyor. Daha ocak ayı gelmeden 2 bin 500 liralık kayıp yaşandı.”

“Cumartesi Günü Tandoğan’da Olacağız”

Özel, cumartesi günü Ankara’da düzenlenecek ve 66 sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla gerçekleşecek mitinge katılacaklarını belirtti. “Bu etkinlik bir parti çağrısı değil, sivil bir inisiyatifin hareketi. Tüm siyasi partilerden ve sendikalardan katılım bekliyoruz. Emekçilerin, emeklilerin ve geçim sıkıntısı çeken herkesin sorunlarının gündeme geleceği bir miting olacak,” dedi.

TÜRK-İŞ’ten Asgari Ücret Tepkisi: “Artık Komisyona Katılmayacağız”

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun adil bir yapıya sahip olmadığını belirterek, TÜRK-İŞ’in komisyondan çekileceğini yineledi. Atalay, "Bu komisyon demokratik değil. Hükümet ve işveren anlaşıyor, işçilerin talepleri dikkate alınmıyor. Sözümüzün dinlenmediği bir yerde bulunmanın bir anlamı yok,” dedi.

TÜRK-İŞ’in Talepleri Karşılanmadı

TÜRK-İŞ, daha önce asgari ücret talebini 30 bin TL olarak açıklamıştı. Ancak belirlenen rakamın bu seviyeye yaklaşmaması, sendikanın tepkisine yol açtı. Atalay, işçilerin haklarının savunulamadığı bir yapının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP lideri Özgür Özel, MYK’da alınan karar doğrultusunda emekçi sorunlarına daha fazla odaklanacaklarını ve süreci sahada yakından takip edeceklerini belirterek, parti olarak emekçilerin yanında olacaklarını ifade etti.

Yeni yılda yürürlüğe girecek olan asgari ücret, işçi kesimi tarafından yetersiz bulunurken, sürecin ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.