“Olayın Takipçisiyiz”

21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 31 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 22’si tutuklanmıştı. Faciadan sonra bölgeye ikinci kez gelen CHP Genel Başkanı Özel, olayın sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirterek, “Facianın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için verilen sözlerin takipçisi olmaya devam ediyoruz” dedi.

“Bakanlar Konuşmuyor”

CHP lideri, yangın sonrasındaki resmi açıklamaları eleştirerek, “İçişleri Bakanı, mülkiye müefettişlerinden oluşan güçlü bir kadronun olayı en geç 10 gün içinde tüm yönleriyle ortaya çıkaracağını ifade etmişti. Ancak daha sonra bu konuda sessiz kaldılar. Bunun yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanı ise sorumluluğunu görmezden gelerek suçsuz insanlara yüklemeye çalıştı” dedi.

“Tuhaf Ölümler Ülkesi”

Bilirkişi raporuna da değinen Özel, “Bu çağda yangın her yerde çıkar ama 78 kişinin burada yanarak hayatını kaybetmesi kabul edilemez. Madende 300 kişi ölür, okul serviste çocuk unutulur ölür, elektrik tamiratına giden işçiler gölde donarak hayatını kaybeder. Sistem, kendisini sorgulatmamak için suçluları koruyor ve hesap sorulmuyor” dedi.

“Adalet Talebimizi Yıneleyerek Buradayız”

Facianın 40. gününde, Ramazan ayının ikinci gününde, hayatını kaybedenlerin anısına bölgeye geldiklerini belirten Özel, “Mezarlıkları ziyaret edeceğiz, ardından iftar programımıza katılacağız. Bir daha böyle felaketler yaşanmaması için hesap sormayanlardan hesap sormak zorundayız” diye konuştu.