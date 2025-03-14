Google’ın ‘Keşfet’ ve ‘Haberler’ araçları üzerinden yönlendirilen trafiğin yüzde 98 oranında azaldığını belirten Bulut, bu durumu, özellikle yerel internet siteleri ve ulusal haber mecraları için büyük bir tehdit olarak tanımladı. Bağımsız medya organlarının büyük bir kısmı, reklam gelirlerinin azalması sonucu kapanma, küçülme ya da faaliyet durdurma riskiyle karşı karşıya.

Bulut, basın emekçilerinin ekonomik zorluklar içinde olduğunu ve demokrasinin temeli olan özgür basının susturulmasının, halkın doğru ve tarafsız bilgiye erişimini engelleyeceğini vurguladı. Bu sebeple, bağımsız internet haber sitelerinin desteklenmesi gerektiğini ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.