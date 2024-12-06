Bu kapsamda; üst düzey teknolojisi ve akıllı sürüş destek sistemleri ile donatılan TIGGO 8 Pro Max modelinde 300 bin TL 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi ve 221 bin 850 TL’ye varan nakit indirimi bir arada kullanılabiliyor. Ayrıca TIGGO 8 Pro Max’te ticari müşterilerine özel 600 bin TL için yüzde 0 faizli kredi ve 221 bin 850 TL’ye varan nakit indirim fırsatı sunuluyor. Yenilikçi ve sportif tasarımına ek olarak teknolojik donanımları ile öne çıkan OMODA 5 PRO için 174 bin TL’ye varan nakit indirim imkânı sağlanıyor. Kısa sürede sınıfının referans modellerinden olan, SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan Chery TIGGO 7 Pro Max modelinde ise 157 bin 600 TL’ye varan nakit indirim olanakları sunuluyor!

Türk tüketicisinin en fazla tercih ettiği ve ilgi gösterdiği markalar arasında yerini alan Chery, teknolojik donanım ve şık tasarımı birlikte sunduğu SUV modelleri ile tüketicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında; Chery’nin akıllı sürüş ve kaliteli yaşama odaklanmış 7 kişilik büyük hacimli SUV modeli TIGGO 8 Pro Max’in Intelligent versiyonuna özel 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi ve 221 bin 850 TL nakit alım desteği bulunuyor. TIGGO 8 Pro Max’in Exceptional versiyonunda ise 250 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 205 bin TL nakit alım desteği bulunuyor. Ticari müşterilere ise Intelligent ve Exceptional versiyonlarında geçerli olmak üzere 600 bin TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı bulunuyor. Avantajlı kredi kampanyasından faydalanmak istemeyen ticari müşterilere ise Intelligent versiyonunda 221 bin 850 TL, Exceptional versiyonunda ise 205 bin TL nakit alım indirimi sunuluyor.

Lüks kompakt SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan Chery, TIGGO 7 Pro Max modelinde 175 bin bin TL’ye varan nakit alım avantajı bulunuyor. Bununla birlikte TIGGO 7 Pro Max, Intelligent versiyonuna özel sınırlı sayıda araç için geçerli olacak ÖTV muaf avantajıyla sunuluyor.

Genç, yeni, göz alıcı ve iddialı tasarımına ek olarak teknolojik donanım ekipmanlarıyla öne çıkan OMODA 5 PRO’nun Intelligent versiyonda ise 174 bin TL nakit alım desteği sağlanıyor.

Chery’nin SUV modelleri fark yaratıyor!

Tüm dünyadaki müşterilerinin beklentilerine uygun olarak tasarlanan ve geliştirilen OMODA 5 PRO; kısa zamanda Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri arasında yerini aldı. Vision, Intelligent ve Exceptional olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan 2024 model yılı OMODA 5 PRO’nun nakit alım indirimli fiyatları 1 milyon 650 bin TL’den başlıyor.

Chery, TIGGO 7 Pro Max lüks kompakt SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan müşterileri hedefliyor. TIGGO 7 Pro Max’in, görünüm olarak TIGGO ailesinin tasarım dilini benimsiyor. LED Matrix farlarla uyumlu “Angel Wing Star” ön ızgara, şık ve dinamik bir görsel şölen sunuyor. Intelligent ve Exceptional olmak üzere 2 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan 2024 model yılı TIGGO 7 Pro Max’in nakit alım indirimli fiyatları 1 milyon 680 bin 700 TL’den başlıyor. Tüm Chery modelleri, 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantiyle de dikkatleri çekmeyi başarıyor.

Chery TIGGO 8 Pro Max, akıllı sürüş destek sistemleri ve teknolojik sürüş deneyimine odaklanan 7 kişilik büyük hacimli bir SUV modeli olarak öne çıkıyor. Markanın Türkiye’deki “Amiral Gemisi” pozisyonunda konumlandırdığı Chery TIGGO 8 Pro Max premium konfor duygusunu yaşatıyor. Intelligent ve Exceptional olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde sunulan TIGGO 8 Pro Max’in nakit alım indirimli fiyatları 1 milyon 833 bin 150 TL’den başlıyor ve markanın en kapsamlı donanımları sunuluyor.