İspanya'nın Barselona kentinde faaliyetlerine başlayan Avrupa Operasyon Merkezi ile eş zamanlı olarak Chery İspanya Ar-Ge Enstitüsü de hayata geçirildi.

Dünyanın önde gelen otomotiv şirketleri arasında yer alan Chery Group, 2026 Auto China & CHERY Global Partners Business Summit’in başlangıcına sayılı günler kala globalleşme stratejisinin bir adımını daha hayata geçirdi. Zirve kapsamında birçok önemli yeni model ve yepyeni teknolojilerin dünya prömiyerini gerçekleştirmeye hazırlanan Chery, aynı zamanda güvenlik testleri, uzun mesafe yol deneyimleri ve bir “aile ekosistemi” sergisi ile marka değerini kapsamlı şekilde yeniden tanımlayacak. Küresel yapılanmasını hızlandırmaya devam eden Chery Group, art arda önemli kilometre taşlarına da ulaşmış durumda. Şirket, bunların en önemlilerinden birinin, İspanya’nın Barselona kentinde Avrupa Operasyon Merkezi’nin resmi açılışı gerçekleştirdi. Açılışla eş zamanlı olarak da Chery İspanya Ar-Ge Enstitüsü hayata geçirildi.

Hedef Avrupa’yı daha iyi anlayan bir sistem kurmak!

Chery Group için Avrupa yalnızca küresel stratejide önemli bir pazar değil; aynı zamanda inovasyonu teşvik eden, rekabet gücünü artıran ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen stratejik bir merkez konumunda. Chery Group’un ilk yurt dışı bölgesel operasyon merkezi olan bu yapı; operasyon, uyumluluk, tedarik zinciri koordinasyonu, finans ve kamu ilişkileri fonksiyonlarını entegre ederek Avrupa işlerinin merkezi platformu olacak ve şirketin küreselleşme stratejisinde kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor. Açılış töreninde konuşan Chery Holding Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, “Barselona’da Avrupa Operasyon Merkezi’ni kurarak bunu Chery Group’un Avrupa’daki kilit operasyon merkezi haline getirmekle, Avrupa’yı daha iyi anlayan ve Avrupa pazarına daha iyi hizmet eden bir sistem kurmayı hedefliyoruz” dedi. Bu yaklaşım, Chery Group’un “In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere”, yani yerelde faaliyet göstermek, yerel topluluklar için değer üretmek ve o topluluğun bir parçası olmak felsefesine olan uzun vadeli bağlılığını yansıtıyor. Bugün bu yaklaşım somut pazar sonuçlarına dönüşmeye başlamış durumda.

Avrupa’da 18 pazarda faaliyetler devam ediyor!

Verilere göre Chery Group şu anda Avrupa’da 18 pazara giriş yaptı ve bölgede 100 binden fazla kullanıcıya hizmet veriyor; önümüzdeki yıllarda güçlü büyümesini sürdürmesi bekleniyor. Bu yılın Ocak–Şubat döneminde Birleşik Krallık ve AB pazarlarında satışlar yıllık bazda yüzde 200 artışla 39 bin adede ulaştı. Aynı dönemde yeni enerji araçları (NEV) ihracatı ise yüzde 250 artışla 11 bin 500 adede çıktı. Chery’nin ihraç ettiği her 5 yeni enerji aracından 1’inin Avrupa’da satılıyor olması ayrıca dikkat çekiyor. Bu başarının arkasında Chery Group’un “entegrasyon” yaklaşımına bağlı kalması ve Avrupa’da yerelleşmeyi derinleştirmesi yatıyor. Avrupa Operasyon Merkezi ve İspanya Ar-Ge Enstitüsü’nün açılışı bu yaklaşımın somut bir yansıması. Avrupa Operasyon Merkezi’nin yanı sıra kurulan İspanya Ar-Ge Enstitüsü; elektrifikasyon, akıllı mobilite ve sürdürülebilirlik alanlarına odaklanacak, farklı teknolojilere yatırım yapacak ve veri güvenliği, çevresel sorumluluk ve mevzuat uyumu gibi Avrupa standartlarıyla tam uyum sağlayacak. Chery Group ayrıca mühendislik, inovasyon, ürün geliştirme ve operasyon gibi alanlarda yerel istihdam yaratacak; yerel yetenekler ve kurumlarla iş birliklerini güçlendirerek yerel sanayi ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacak, gerçek anlamda “yerel ruh taşıyan araçlar” geliştirerek bu ekosistemin bir parçası olacak. Bu derin yerelleşme modeli, Chery Group’un İspanya’daki EBRO projesi ve kamu yararına yürüttüğü faaliyetlerde şimdiden somut sonuçlar verdi. 2024 yılında Chery Group, EV MOTORS ile iş birliği yaparak İspanyol ulusal markası EBRO’yu yeniden hayata geçirdi. Bu iş birliği Barselona’daki atıl fabrikanın yeniden faaliyete geçmesini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda 1.000’den fazla kişiye istihdam yarattı ve iki ülke tarafından “Çin-İspanya iş birliğinin örnek modeli” olarak değerlendirildi. Chery ayrıca IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) ve diğer kuruluşlarla birlikte Akdeniz’deki Posidonia deniz çayırlarının korunmasına katkı sağlayarak “okyanusun akciğerlerini” koruma çalışmalarına aktif şekilde katıldı ve kurumsal vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirdi.

Çevre koruma çalışmalarında Chery Group ve IUCN iş birliği!

Açılış törenine; Katalonya Hükümeti İş ve Çalışma Bakanı Miquel Sàmper, Barselona Metropol Alanı’nda yer alan Cornellà de Llobregat Belediye Başkanı Antonio Balmón, Wuhu Belediye Parti Sekreteri Ning Bo, Çin’in Barselona Başkonsolosu Meng Yuhong ve birçok yerli-yabancı temsilci katıldı. Tören öncesinde konuklar, Zona Franca’da bulunan EBRO fabrikasını ziyaret ederek araç teslim etkinliğine tanıklık etti ve Chery Group’un AiMOGA robotlarıyla etkileşimde bulundu. Bu üst düzey kamu-özel sektör etkileşimi, Chery Group’un Avrupa’da gördüğü destek ve kabulün de güçlü bir göstergesi oldu.

2001 yılında Orta Doğu’ya yapılan ilk sedan ihracatından, 2024’te İspanya’daki EBRO iş birliğine ve bugün Avrupa Operasyon Merkezi ile İspanya Ar-Ge Enstitüsü’nün açılışına kadar geçen süreçte Chery Group, 25 yıllık uzun vadeli yaklaşımıyla Çin otomotiv markaları için küreselleşme yolunda önemli bir model oluşturdu. “Globalleşmekten” “üst segmente yükselmeye” ve oradan da “yerelleşerek entegre olmaya” uzanan bu yolculukta şirket bugün 130’dan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor; toplamda 19 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış durumda (6,23 milyonu yurt dışı kullanıcı). Günümüzde Çin’den ihraç edilen her 5 araçtan 1’i Chery Group tarafından üretiliyor. Ayrıca Chery, toplam ihracatta 6 milyon adedi aşan ilk Çinli otomotiv markası olurken, 23 yıldır Çin binek araç ihracatında liderliğini sürdürüyor.

Barselona’da açılan Avrupa Operasyon Merkezi’nden, 2026 Auto China & CHERY Global Partners Business Summit’te gerçekleştirilecek büyük lansmanlara kadar Chery Group; küresel yapılanma ve yerelleşmiş inovasyonun çift motor gücüyle dünya genelindeki kullanıcılara daha premium ve güven veren mobilite deneyimleri sunmaya devam edecek.