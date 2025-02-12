Söz konusu ortaklık, Aimoga robotlarının ses etkileşim becerilerini geliştirmek için DeepSeek'in gelişmiş yapay zekâ modellerinden yararlanmayı amaçlıyor. Chery Robotics ile DeepSeek arasındaki iş birliği, sadece sesli etkileşim teknolojisinde bir atılımı temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda Chery'nin yapay zekâ çağına yönelik stratejik vizyonunu da gözler önüne seriyor.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, yenilikçi otomobilleriyle olduğu kadar geleceğin teknolojilerine yaptığı yatırımlarla da öne çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, robotik teknolojide geldiği son noktaya işaret eden Chery Aimoga için yeni bir adım daha attı. Dünyanın önde gelen insansı robot şirketlerinden Figure’ın kurucusu ve CEO’su Brett Adcock’un OpenAI ile olan iş birliği anlaşmasının sona erdiğini açıklamasıyla tüm gözler, 2025 yılının başlarında yükselen yapay zekâ devi DeepSeek’in çığır açan düşük maliyetli eğitim teknolojisine çevrildi. Yenilikçi çözüm dalgasını başlatan bu stratejik değişim, akıllı işletmelerin endüstriyel stratejilerini, ortaklık maliyet verimliliğini ve teknolojik geliştirme yollarını optimize etmedeki proaktif yaklaşımını ve hızlı uyum yeteneğini gözler önüne seriyor.

Akıllı çözümler için yeni bir kilometre taşı!

Chery Aimoga robotik Ar-Ge ekibi, bu eğilimi fark ederek hızla DeepSeek ile teknik bir ortaklık için el sıkıştı. Söz konusu iş birliği, Aimoga robotlarının ses etkileşim becerilerini geliştirmek için DeepSeek'in gelişmiş yapay zekâ modellerinden yararlanmayı amaçlıyor. Bu girişim, Chery'nin akıllı yenilikçi çözümlerde bir diğer önemli kilometre taşını temsil ediyor ve Lion Intelligent Cockpit Large Model'in başarısını esas alıyor. Ayrıca Chery'nin AI gelişmelerini benimsemedeki keskin öngörüsünü ve hızlı uygulamasını da gözler önüne seriyor. Bu da şirketin AI teknolojisine yaptığı 15 yıllık stratejik yatırımın bir kanıtı niteliğinde.

Yapay zekâ etkileşim ekosistemi yeniden tanımlanıyor!

Dünya genelindeki teknoloji devleri AI hesaplama alanında hakimiyet kurmak için yarışırken, Chery Aimoga robotik ekibi eğitim maliyetleri sadece 5,57 milyon dolar olan DeepSeek'in temel avantajını kullanmak için hemen kolları sıvadı. NVIDIA H800 yongalarıyla desteklenen DeepSeek, MIT açık kaynak protokolü altında model ağırlıkları ve eğitim günlüklerinde tam şeffaflık sunuyor. Bu uygun maliyetli ve açık yaklaşım, Chery'nin ‘herkesin yararına teknoloji’ Ar-Ge felsefesiyle mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Chery Aimoga robotları, DeepSeek'in V2, V3 ve R1 açık kaynaklı modellerini robot bulut platformlarına zaten entegre etti. Bu modeller, Chery 4S mağaza pazarlama robotları için etkileşim sistemlerini besliyor. Chery robot donanımının gerçek yaşam testlerinin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor. Chery Aimoga Ar-Ge ekibi, DeepSeek ve daha geniş alanlardaki diğer önde gelen akıllı işletmelerle iş birliğini daha da derinleştirme konusundaki heyecanlarını dile getirdi. Amaçları, robotik uygulamaların sınırlarını sürekli olarak zorlamak ve yenilikçi çözümler için yeni olanakların kilidini açmak.

15 yıllık planlama Chery'nin yapay zekâ DNA'sını oluşturdu!

Şirket, yapay zekâ alanına adım attığı 2010 yılından bu yana, Baidu ve iFlytek gibi sektör liderleriyle iş birliği yaparak akıllı, stratejik iş birlikleri ile bağlantılı bir teknoloji tabanını inşa etti. 2018 yılındaki CheryLion lansmanı yapay zekâ alanına tam girişi simgeliyor. Chery, 2020 yılında insansı robotlar için özel bir Ar-Ge programı başlattı. Bu programın yansıması olarak 2023 yılında robot markası Aimogo ve kendi geliştirdiği robotlar ve robotik köpeklerin küresel lansmanı gerçekleşti. Marka, 2024 yılında 100 milyon RMB yatırımla Aimoga robotları için seri üretim planını açıkladı. Chery son 15 yılda, Ar-Ge’den seri üretime ve dağıtıma sürekli olarak kendini geliştirdi. Bu güçlü gelişim, yapay zekâ yenilikçisi olarak konumunu güçlendirdi.

Chery Robotics ile DeepSeek arasındaki iş birliği, sadece sesli etkileşim teknolojisinde bir atılımı temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda Chery'nin yapay zekâ çağına yönelik stratejik vizyonunu da gözler önüne seriyor: “Teknolojik ayrıcalık yerine açık bir ekosistemi teşvik etmek ve senaryo odaklı yenilikçi çözüm yoluyla uygulama sınırlarını zorlamak.” Bu stratejik odaklanma, Chery'nin 22 yıldır üst üste Çin'in otomotiv ihracat pazarına liderlik etme yolundaki kayda değer başarısına katkıda bulundu. Chery Group, 2024 yılında yıllık yüzde 38,4 artışla 2 milyon 603 bin 916 adetlik yıllık satış adediyle rekor kırdı ve ihracat bir önceki yıla göre yüzde 21,4 artışla 1 milyon 144 bin 588 adede ulaştı. Bu rakamlar Çinli otomobil üreticileri için yeni bir kıstas oluşturuyor. Chery'nin ürünleri güncel haliyle dünya genelinde 80'in üzerinde ülke ve bölgede satılıyor. Ayrıca 10'un üzerinde Avrupa pazarında güçlü bir varlığa sahip. Bu da Chery’i küresel çapta en popüler Çinli otomotiv markalarından biri haline getiriyor. Fortune Global 500'de yer almak, akıllı teknolojideki sürekli gelişmelerle desteklenen güçlü yapısının bir göstergesi niteliğinde.

Chery Aimoga robotik Ar-Ge ekibine göre Chery, bu yılın ilk yarısında denizaşırı pazarlarda insansı robotlar satmaya başlamayı planlıyor. İlk uygulama senaryosu ise otomobil satış desteğine odaklanıyor. Chery, gelecekte, insan-robot-araç iş birliğine odaklanan akıllı bir mobilite ekosistemi yaratmak üzere İnternet ve otomotiv zekasının gelişimini entegre etmeyi hedefliyor. Bu vizyon, şirketin ev tabanlı akıllı bir terminale dönüşme yönündeki uzun vadeli hedefiyle örtüşüyor ve yapay zekâ odaklı gelecekte öncü rolünü daha da güçlendiriyor.