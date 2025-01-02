Gaziantep’ten Güçlü Katılım

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Gaziantep’in sektördeki güçlü konumunu vurgulayarak, fuarda 50 bin metrekarelik stant alanının yüzde 86’sını makine halısı üreticilerinin doldurduğunu belirtti. Kaplan, “Hedefimiz, ülkemizi halı üretiminin yanı sıra dünya halı ticaretinin merkezi haline getirmektir” dedi.

Dünya Genelinden Katılım ve Yeni Trendler

Afganistan’dan Almanya’ya, Çin’den ABD’ye 18 farklı ülkeden katılımcının yer aldığı fuarda, el yapımı halılardan makine üretimi halılara, seccadelerden tekstil yer kaplamalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek. Fuarda ayrıca sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve çevre dostu üretim teknikleri gibi konulara odaklanan paneller ve yeni trendlerin tanıtıldığı sunumlar düzenlenecek.

Türkiye Halı Sektörünün Küresel Vizyonu

GAHİB Başkanı Kaplan, İstanbul’un uluslararası fuarcılığın merkezi haline gelmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bu tür organizasyonlar, sadece sektörümüzün değil, diğer sektörlerin de büyümesine katkı sağlar. İstanbul’un dünya fuarcılığında bir merkez haline gelmesiyle ülkemizin tanıtımı ve ticareti de büyük bir ivme kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

Geçen Yılın Başarısı, Bu Yılın Umudu

İlki Aralık 2023’te düzenlenen fuar, 13 ülkeden 52 yabancı firma dahil toplamda 400 firmayı ağırlamış ve 103 ülkeden 21 bin 284 ziyaretçi çekmişti. Bu yıl daha da büyüyen fuarın, Türkiye’nin 2,8 milyar doları bulan halı ihracatını artırması ve Anadolu’nun kültürel mirasını dünyaya tanıtması bekleniyor.

CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı, halı sektörünün liderleri, tasarımcıları ve profesyonelleri için bir buluşma noktası olmanın ötesinde, sektörde yeniliklerin doğduğu bir merkez olarak dikkat çekiyor.