Rüşvet İddiaları ve HTS Kayıtları

İddianamede, şüpheli Aydar’a yönelik olarak 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, Kadir Aydar’ın 21-22 Temmuz 2024 tarihlerinde İstanbul Le Meridien Otel’de konakladığını, babası Mustafa Aydar’ın da 25-26 Temmuz 2024 tarihlerinde aynı otelde bulunduğunu belirtti.

Aktaş, ifadelerinde ayrıca Yumurtalık’taki aile şirketine ait iki dairenin belediye alacaklarına karşılık 20 milyon TL’ye satın alındığını, 14 Ağustos 2024 tarihinde 4 milyon TL ödendiğini ve 6 Kasım 2024’te 300 bin doların Ankara’da Kadir Aydar’a elden teslim edildiğini aktardı.

Savcılık Değerlendirmesi

Savcılık, ifadeler, HTS ve baz kayıtları, banka dekontları ve tapu bilgilerinin değerlendirilmesi sonucunda şu tespitlerde bulundu:

Şüphelilerin, Aziz İhsan Aktaş’a ait alacak karşılığında taşınmazları değerinin üzerinde satın aldığı,

Ödemelerin tamamlanmaması nedeniyle taşınmazlara ipotek koyulduğu,

Kadir Aydar, babası Mustafa Aydar ve Can Zafer Yaman’ın iştirak halinde rüşvet almak suçunu işlediği anlaşılmıştır.

Aile Masrafları da Rüşvet Kapsamında

İddianamede, Aydar ailesinin İstanbul ve Ankara’daki otel masraflarının da Aziz İhsan Aktaş tarafından karşılandığı belirtilerek, rüşvetin yalnızca para değil, kişisel ve aile masraflarını kapsadığı vurgulandı.