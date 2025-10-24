Son 24 Saatte Kripto Piyasasında Öne Çıkan Gelişmeler

ABD ve Çin liderlerinin 30 Ekim’de bir araya geleceklerinin açıklanması, yatırımcıların ticaret kaynaklı endişelerini azalttı. Küresel yatırımcıların odak noktası ise bugün açıklanacak Eylül ayı TÜFE verisi. Analistler, enflasyonun aylık bazda yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Bu veri, FED’in faiz politikası kararları açısından kritik öneme sahip olacak.

Bitcoin ETF’leri son 24 saatte toplam 20,33 milyon dolarlık giriş kaydederken, Ethereum ETF’lerinden 128 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. XRP 2,44 dolardan, Solana ise 193,27 dolardan fiyatlanıyor.

ABD’den Bitcoin Madenciliğine Destek: Şebekeye Hızlı Erişim

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, yapay zeka veri merkezleri ve Bitcoin madenciliği tesislerinin ulusal elektrik şebekesine hızlı ve doğrudan bağlanmasını kolaylaştıracak yeni kurallar hazırlanması çağrısında bulundu.

CleanSpark CEO’su S. Matthew Schultz, yeni düzenlemelerin Bitcoin madenciliği ve veri merkezlerinin şebekeye hızlı bağlantısını sağlayacağını belirtti. Wright, gerekli şartları karşılayan büyük tüketicilerin bağlantı başvurularının 60 gün içinde sonuçlanmasını önerdi.

14 Yıl Sonra Hareketlenen Eski Bitcoin Cüzdanı

14 yıl boyunca hareketsiz kalan ve yaklaşık 4.000 BTC bulunduran eski bir Bitcoin cüzdanı yeniden aktif hale geldi. Onchain analiz platformu Lookonchain, 18eY9…6EfyM adlı cüzdanın perşembe günü yaklaşık 150 BTC’yi başka bir adrese transfer ettiğini açıkladı. Bu cüzdanın 2009 yılında kazılan ve 2011’de konsolide edilen Bitcoin’leri içerdiği belirtiliyor.

Trump, CZ Zhao’ya Affı Savundu

ABD eski Başkanı Donald Trump, Binance CEO’su Changpeng “CZ” Zhao’ya verilen affı savunarak, Zhao’nun Biden yönetimi tarafından haksızlığa uğradığını belirtti. Zhao, 2023’te suçunu kabul etmiş ve 50 milyon dolar para cezası ile dört ay hapis cezası almıştı.

Teknik Analiz

Bitcoin (BTC): 111.400 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, kritik 111.500 dolar direncine yaklaştı. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa, 112.800–114.000 dolar bandına doğru yükseliş ivmesi güçlenebilir. Aksi takdirde kısa vadede 110.500–109.800 dolar aralığında düzeltme riski artabilir.

Ethereum (ETH): 3.982 dolardan işlem gören Ethereum, kısa vadeli momentumunu koruyor. 3.950–4.000 dolar bandının üzerinde kalıcılık, 4.050–4.120 dolar aralığına yeni bir yükseliş dalgası getirebilir.

Ripple (XRP): 2,44 dolardan işlem gören XRP, 2,40–2,42 dolar bandının üzerinde tutunarak dengeli görünümünü koruyor. 2,45 dolar üzerindeki kapanışlar, toparlanmayı güçlendirebilir; 2,40 doların altına inilmesi ise 2,35–2,37 dolara geri çekilme riskini artırıyor.