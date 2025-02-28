Bingo, Molped, Molfix, Papia ve Familia gibi 16 güçlü markasıyla 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren Hayat Kimya, bu önemli atama ile Türkiye pazarındaki stratejilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Deneyim ve Kariyer Geçmişi

20 yıllık kariyerinde farklı pazarlarda önemli sorumluluklar üstlenen Çetin Murat, 2013 yılında Hayat Kimya ailesine Bulgaristan Ülke Müdürü olarak katıldı. Daha sonra 2015-2017 yılları arasında Hayat Kimya Rusya Satış Direktörü, 2017-2020 yılları arasında Hayat Kimya Rusya Genel Müdürü ve 2020-2025 yılları arasında Hayat Kimya Vietnam Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünde tamamlayan Murat, kariyerine Ülker’de başladı ve yedi yıl boyunca ihracat ve satış alanlarında çeşitli görevlerde bulundu.

Yeni görevi kapsamında Hayat Kimya’nın Türkiye pazarındaki stratejilerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına liderlik edecek olan Murat, sektördeki deneyimiyle şirketin büyük hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol üstlenecek.