Continental “Yılın Lastik Üreticisi” Ödülüne Layık Görüldü
Continental “Yılın Lastik Üreticisi” Ödülüne Layık Görüldü
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Yeni düzenlemeye göre, motor gücü 160 kW ve altında olan elektrikli otomobillerin vergisiz fiyatı için belirlenen matrah limiti 1 milyon 450 bin TL'den 1 milyon 650 bin TL’ye çıkarıldı. Bu sınırın altında kalan araçlara uygulanacak ÖTV oranı ise artık %25 olacak. Bu eşiği aşan modellerde ise oran %55’e yükseltildi.

Motor gücü 160 kW’ın üzerinde olan elektrikli araçlar içinse daha yüksek oranlar devreye girdi. Vergisiz fiyatı 1 milyon 650 bin TL’nin altında kalan bu güçlü modeller için yeni ÖTV oranı %65, fiyatı bu sınırın üzerinde olanlar içinse %75 olarak belirlendi.

Bu yeni uygulamayla birlikte elektrikli araç almayı düşünen tüketiciler için maliyet hesapları değişti. Vergi artışı, özellikle yüksek segmentteki elektrikli araçların fiyatlarını önemli ölçüde yukarı çekecek.

Yeni oranlar şöyle:

  • 160 kW altı, matrah ≤ 1.650.000 TL → %25 ÖTV

  • 160 kW altı, matrah > 1.650.000 TL → %55 ÖTV

  • 160 kW üstü, matrah ≤ 1.650.000 TL → %65 ÖTV

  • 160 kW üstü, matrah > 1.650.000 TL → %75 ÖTV