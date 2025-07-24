Yeni düzenlemeye göre, motor gücü 160 kW ve altında olan elektrikli otomobillerin vergisiz fiyatı için belirlenen matrah limiti 1 milyon 450 bin TL'den 1 milyon 650 bin TL’ye çıkarıldı. Bu sınırın altında kalan araçlara uygulanacak ÖTV oranı ise artık %25 olacak. Bu eşiği aşan modellerde ise oran %55’e yükseltildi.

Motor gücü 160 kW’ın üzerinde olan elektrikli araçlar içinse daha yüksek oranlar devreye girdi. Vergisiz fiyatı 1 milyon 650 bin TL’nin altında kalan bu güçlü modeller için yeni ÖTV oranı %65, fiyatı bu sınırın üzerinde olanlar içinse %75 olarak belirlendi.

Bu yeni uygulamayla birlikte elektrikli araç almayı düşünen tüketiciler için maliyet hesapları değişti. Vergi artışı, özellikle yüksek segmentteki elektrikli araçların fiyatlarını önemli ölçüde yukarı çekecek.

Yeni oranlar şöyle: