İkinci el binek ve hafif ticari araç pazarı, 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde 5 milyon adedin üzerine çıktı. İlk 7 ayda toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 gerileyerek 5 milyon 35 bin 390 adet olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında ise ikinci el araç satışları yıllık bazda yüzde 12,8 düşüş gösterdi ve 732 bin 594 adet seviyesinde kaldı.

Yüksek faiz alternatif finansman modellerini öne çıkardı

Sektör temsilcileri, satışlardaki gerilemenin doğrudan bir talep kaybı olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Geçmiş dönemde ulaşılan yüksek satış hacimlerinin ardından pazarda bir normalleşme yaşandığı belirtiliyor.

Öte yandan yüksek faiz oranları ve krediye ulaşmada yaşanan güçlükler, otomobil almak isteyen tüketicileri farklı finansman modellerine yöneltiyor.

Sektör değerlendirmesine göre, bugün ikinci el araç pazarında satılan her 4 araçtan biri tasarruf finansmanı yöntemiyle satın alınıyor. Bu tablo, otomobil alımında geleneksel banka kredilerinin yanında alternatif finansman yöntemlerinin de giderek daha fazla kullanıldığını ortaya koyuyor.

Fiyatlarda sert yükseliş beklenmiyor

İkinci el araç fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki seyri açısından döviz kuru ve enflasyonun yanı sıra sıfır otomobil kampanyalarının da belirleyici olması bekleniyor.

Sektör temsilcileri, mevcut ekonomik koşulların devam etmesi halinde ikinci el araç fiyatlarında kısa vadede ciddi bir yükseliş öngörmüyor. Özellikle yılın son aylarında sıfır araç markalarının satış hedeflerine ulaşmak amacıyla düzenleyeceği kampanyaların, ikinci el araç fiyatlarındaki artışı sınırlayabileceği değerlendiriliyor.

Yıl sonunda 9 milyonluk satış beklentisi

İkinci el otomotiv piyasasının yılın geri kalanındaki performansında finansmana erişim, tüketici güveni, sıfır araç kampanyaları ve araç fiyatlarının enflasyon karşısındaki seyri öne çıkacak.

Sektör beklentilerine göre ikinci el binek ve hafif ticari araç pazarının 2026 yılını 8,5 milyon ile 9 milyon adet arasında bir satış hacmiyle tamamlaması bekleniyor.

İlk 7 ayda 5 milyon adedin aşılması, yılın kalan döneminde otomotiv piyasasındaki hareketliliğin devam edeceğine işaret ederken, tüketicilerin araç satın alırken finansman maliyetlerini daha fazla dikkate aldığı görülüyor.