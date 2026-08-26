Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında bu akşam Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'un konuğu olacak. Kadıköy'deki ilk karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, turu geçmek için Fransa'da galibiyet arayacak.

Lyon-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Lyon ile Fenerbahçe arasındaki kritik karşılaşma 26 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak.

Mücadele Fransa'daki Groupama Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak.

Lyon-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın saati 22.00.

Maçın bazı platformlarda CBC Sport üzerinden de yayınlanması bekleniyor.

İlk maçta kazanan çıkmadı

İki takım arasındaki ilk mücadele 18 Ağustos'ta İstanbul'da oynandı.

Fenerbahçe karşılaşmada geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda Mason Greenwood'un 47. dakikadaki golüyle skoru 1-1'e getirdi. Lyon'un golünü ise 40. dakikada Loïs Openda kaydetti.

Kadıköy'deki mücadele bu skorla tamamlanırken tur Fransa'daki rövanşa kaldı.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

İlk maçın 1-1 tamamlanması nedeniyle Fenerbahçe için hesap oldukça net.

Sarı-lacivertliler, normal sürede Lyon'u yenerse Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalacak.

Lyon'un galibiyeti halinde Fransız ekibi turu geçecek. Karşılaşmanın 90 dakikası beraberlikle tamamlanırsa mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen takım penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Sarı-lacivertliler kritik mücadelede dört futbolcusundan yararlanamayacak.

Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmuyor. Konyaspor maçında kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu da Lyon deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin açıklanan 21 kişilik kamp kadrosunda ise dikkat çeken isimlerden Romelu Lukaku, Mason Greenwood, Anderson Talisca, N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi yer alıyor.

Gol yükü Greenwood ve Lukaku'nun omuzlarında

Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki en önemli hücum kozlarından biri Mason Greenwood olacak.

İngiliz futbolcu, Kadıköy'deki ilk maçta takımının beraberlik golünü kaydederek kritik karşılaşmada sahneye çıkmıştı. Rövanşta da Fenerbahçe'nin gol umudu olacak.

Bir diğer önemli isim ise Romelu Lukaku.

Belçikalı yıldız, Lyon maçları için UEFA kadrosuna sonradan dahil edildi. Lukaku'nun yanı sıra Vedat Muriqi ve Dorgeles Nene de hücum hattında forma için mücadele ediyor.

İlk maçta Lukaku son bölümde oyuna dahil olmuştu. Rövanşta ise Belçikalı golcünün fizik gücü ve ceza sahasındaki etkinliği Fenerbahçe açısından önemli kozlardan biri olabilir.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

İsmail Kartal'ın Lyon karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Ederson; Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown; Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek; Dorgeles Nene, Mason Greenwood, Vedat Muriqi.

Teknik heyetin özellikle orta saha ve hücum hattındaki tercihi maçın gidişatı açısından belirleyici olacak.

17 sezonluk Şampiyonlar Ligi özlemi

Fenerbahçe için karşılaşmanın önemi yalnızca bir tur maçı olmasıyla sınırlı değil.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında en son 2008-2009 sezonunda mücadele etti. Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda ise Arthur Zico yönetiminde organizasyonda çeyrek finale kadar yükselerek kulüp tarihinin Avrupa'daki en başarılı sezonlarından birini yaşamıştı.

Bu nedenle Lyon karşısındaki rövanş, Fenerbahçe açısından uzun yıllardır devam eden Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirme fırsatı taşıyor.

Lyon'da da büyük heyecan var

Karşılaşma Fransa'da da büyük ilgi görüyor. Fransız makamları mücadeleyi yüksek riskli karşılaşmalar arasında değerlendirirken güvenlik önlemleri artırıldı.

Lyon'daki rövanş için yaklaşık 2 bin 220 Fenerbahçe taraftarının Groupama Stadı'nda yer alması bekleniyor. Karşılaşma güvenlik açısından 5 üzerinden 4 seviyesinde yüksek riskli olarak sınıflandırıldı.

Fenerbahçe taraftarlarının Lyon kentindeki hareketliliğine yönelik de özel tedbirler alındı. Kulüp, deplasman tribünündeki taraftarlarına yerel makamların belirlediği yasaklı bölgeler ve saatlerle ilgili uyarıda bulundu.

Gözler artık Lyon deplasmanında

Kadıköy'de alınan 1-1'lik sonuç Fenerbahçe'yi avantajlı bir skorla Fransa'ya gönderemedi ancak tur hâlâ sarı-lacivertlilerin elinde.

Fenerbahçe, Lyon karşısında kazanması halinde Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde yeniden yerini alacak. Sarı-lacivertli taraftarların beklentisi ise 90 dakika sonunda gelecek Şampiyonlar Ligi bileti.

Lyon-Fenerbahçe karşılaşması bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.