Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yılı, denizcilikteki güçlü dönüşümün de simgesi oldu. Atatürk’ün “Denizlere hâkim olan, geleceğe hâkim olur” vizyonundan ilham alan Cenk Shipping Group, Türk denizcilik tarihinde ilkleriyle yazdığı başarı hikâyesine yeni bir sayfa eklemeye hazırlanıyor. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Attila Yener, “Cumhuriyetimizin bize miras bıraktığı en büyük güç, üretme ve başarma azmidir. Biz de bu azimle denizlerde kendi rotamızı çizdik. Yeni hatlarımızla Türkiye’nin lojistik bağımsızlığına katkı sağlarken, ihracatçılarımıza ve transit ticarete yeni fırsatlar sunuyoruz” diyerek hem geçmişe hem de geleceğe vurgu yaptı.

Deniz taşımacılığı sadece bir sektör değil, kalkınmanın sigortası

Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yaptığı açıklamada denizciliğin stratejik değerine vurgu yapan Yener, “Deniz taşımacılığı, bir ülkenin dış ticaretteki nefes borusudur. Türkiye’nin lojistik bağımsızlığı için atılan her adım, ekonomimizin direncini ve bölgesel etkinliğini artırıyor. Yeni hatlarımızla hem ihracatçılarımıza hem de transit ticarete yeni fırsatlar sunuyoruz. Türk denizciliğinde yeni rotalar açtık, şimdi sırada bir üst aşama var.” İfadelerini kullandı.

“Cumhuriyetimizin denizlerdeki teminatıyız”

Cumhuriyet’in 102. yılı mesajında, Atatürk’ün vizyonuna bağlılıklarını ifade eden Attila Yener, “Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda, Türkiye’nin geleceğini denizlerde görüyoruz. Bizim için denizcilik sadece ticaret değil, Cumhuriyetimizin ekonomik teminatıdır. Denizlerde var oldukça, Türkiye güçlü kalacaktır.” dedi.