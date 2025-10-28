Filmde, markanın “daima ileri” mottosu Cumhuriyetin ilerleme ruhuyla buluşuyor. Türkiye’de üretilen son model kamyon ve otobüslerin yer aldığı proje, Mercedes-Benz Türk’ün üretim, inovasyon ve toplumsal katkı vizyonunu vurguluyor.

Türkiye ağır ticari endüstrisinin öncü markası Mercedes-Benz Türk, ‘Cumhuriyetin 102. yılı’nı anlamlı bir projeyle kutluyor. Marka, sosyal medyada ‘#CumhuriyetYolunda’ etiketiyle yayınladığı özel filmde, Türk milletinin belleğinde yer etmiş ‘Gençlik Marşı’nı özgün bir şekilde yeniden yorumladı. Cumhuriyetin ilerleme ruhunu merkeze alan film, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Filmde, ‘Gençlik Marşı’nın piyano notaları Türkiye yollarındaki yol şeritlerine uyarlanarak kurgulandı. Mercedes-Benz Türk araçlarının bu yollarda ilerleyişi, görsel olarak birer piyano tuşuna dönüşüyor ve ortaya markanın ‘daima ileri’ mottosuyla bütünleşen güçlü bir görsel anlatım çıkıyor. ‘Yürüyoruz, daima ileri’ sözleri, hem marşın hem de markanın vizyonunu tek bir duyguda birleştiriyor.

Filmde Son Modeller Kullanıldı

Filmle birlikte yayınlanan kısa teaser videolarında markanın ‘Üretimle, teknolojiyle, eğitimle, doğayla daimaileri yürüyoruz’ mesajı vurgulanarak, topluma değer katma hedefi öne çıkarılıyor. Çekimlerde Türkiye’de üretilen ve dünya yollarına ihraç edilen; Yeni Actros L, Travego, Tourismo, Conecto Körüklü, Setra LE modelleri ile eActros ve Unimog modelleri yer alıyor. Bu araçlar hem markanın üretim gücünü hem de Türkiye ekonomisine sağladığı kalıcı katkıyı temsil ediyor.

Cumhuriyet Mirasını İleriye Taşıyor

Mercedes-Benz Türk, 102 yıldır Cumhuriyetle birlikte gelişen değerleri üretimden ihracata, teknolojiden eğitime; kültür, sanat ve spordan sürdürülebilirliğe kadar geniş bir alanda yaşatıyor. 1967’deki kuruluşundan bu yana Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmayı sürdüren Mercedes-Benz Türk, mühendislikten Ar-Ge’ye, sürdürülebilir taşımacılıktan toplumsal projelere kadar her alanda Cumhuriyet’in mirasını ileri taşıyor. ‘Cumhuriyet Yolunda’ filmiyle, Cumhuriyetin 102. yıl dönümünde Türkiye’nin aydınlık yarınlarına olan inancını bir kez daha güçlü bir şekilde dile getiriyor.