32 yıllık tecrübesiyle yurt içi ve yurt dışında 10.000’den fazla konutu başarıyla teslim eden Marmara Mühendislik Yapı A.Ş., 1,5 milyar TL’lik dev yatırımı Marmara Koru Projesi'ni hayata geçiriyor. Firma sahibi Vehbi Orakçı’nın liderliğinde yürütülen proje, 442 daire ve 20 dükkândan oluşuyor. Proje ayrıca sosyal tesisler ve yüzme havuzu gibi ayrıcalıklar sunuyor.

70 bin metrekare inşaat alanına sahip olan Marmara Koru Projesi, %61 oranında yeşil alanı ve dört bir yanı koruluk ormanla çevrili olmasıyla doğayla iç içe bir yaşam sunuyor. Ayrıca deniz manzarası ile sakinlerine huzurlu ve ferah bir yaşam vaat ediyor.

Projede, %30 peşinat ve 41 ay vade seçenekleri sunuluyor. Banka kredisi ve kefil gerektirmeyen bu finansman modeli, ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

Marmara Koru Projesi, henüz satışa sunulmadan büyük ilgi gördü. Projenin reklam çalışmaları ise ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu ile yapılan iş birliği ile destekleniyor. Cengiz Kurtoğlu, Marmara Koru Projesi'nin reklam yüzü olarak, projenin tanıtımında önemli bir rol oynuyor ve inşaatın ilk temelinin atılmasında da yer aldı.

Marmara Mühendislik Yapı A.Ş., sektördeki güçlü konumunu ve yılların birikimini Marmara Koru Projesi ile bir kez daha sergileyerek, yatırımcıları ve ev sahibi olmak isteyenleri bu eşsiz projeye davet ediyor.