Budapeşte Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı’nda başarıyla tamamlanan pilot uygulama, olay tespit süresini 60 saniyenin altına indirerek dikkat çekici sonuçlar elde etti. Yeni sistem, yalnızca apron güvenliğini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda veri odaklı ve anlık müdahaleye imkân tanıyan güçlü bir güvenlik kültürü oluşturuyor.

Yapay Zekâ ile Gerçek Zamanlı Denetim

65 yılı aşkın tecrübesiyle üç kıtada faaliyet gösteren Çelebi Havacılık, dijital dönüşüm vizyonunu bir adım ileri taşıyarak CompliAI sistemini hayata geçirdi. Global Kalite ve Bilgi Teknolojileri ekipleri tarafından geliştirilen sistem, yapay zekâ ve GPS tabanlı veri analitiği ile apron sahasındaki ekipman ve operasyonları gerçek zamanlı olarak izliyor.

Sistem, kamera ve sensör ağı üzerinden ekipman mesafe kuralları, araç hareketleri ve uçak yönlendirme (marshalling) prosedürleri gibi kritik güvenlik standartlarını otomatik olarak denetliyor. Olası risk veya uygunsuzlukları saniyeler içinde tespit eden CompliAI, operasyon ekiplerine anlık uyarılar gönderiyor. Böylece hatalar oluşmadan müdahale ediliyor ve Çelebi’nin güçlü emniyet kültürü daha da güçleniyor.

Global Yaygınlaştırma ve Operasyonel Mükemmellik

Budapeşte’deki başarılı pilot uygulamanın ardından Çelebi Havacılık, CompliAI sistemini diğer istasyonlarında da devreye almak için global yaygınlaştırma sürecini başlattı. Yeni fazda sistem, yer hizmetleri SLA metrikleri ve ek operasyonel göstergeleri kapsayacak. Süreç, merkezî bir kurallar kütüphanesi ve sahada görevlendirilecek uygulama ekipleri tarafından desteklenecek.

“Sadece Teknoloji Yatırımı Değil, Sektörün Geleceğine Yatırım”

Çelebi Havacılık Grup CEO’su Dave Dorner, projeyle ilgili şunları aktardı:

“CompliAI sistemi, inovasyona, emniyete ve operasyonel mükemmelliğe olan kararlılığımızı ortaya koyuyor. Gerçek zamanlı verilerle riskleri anında tespit ediyor ve önleyici adımları hızla devreye alıyoruz. Bu sistemle hem çalışanlarımızın hem müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede koruyoruz. Havacılığın geleceğine yön veren güçlü bir adım atıyoruz.”

Havacılıkta Dijital Dönüşümde Yeni Bir Eşik

CompliAI, Çelebi Havacılık’ın dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Şirket, veri odaklı yönetim anlayışıyla emniyet, performans ve sürdürülebilirlik hedeflerini birleştirerek küresel operasyonlarında güvenlik ve verimliliği artırmayı sürdürüyor. Bu yenilik, Çelebi Havacılık’ın havacılık sektöründe teknoloji ve inovasyona öncülük etme vizyonunun somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.