Toplam Üretim ve Araç Grupları

2025 yılının ilk 10 ayında toplam otomotiv üretimi yüzde 4 artarak 1 milyon 163 bin 425 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 3 azalarak 717 bin 321 adede düştü. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 1 milyon 187 bin 15 adede ulaştı.

Ticari araç grubunda üretim artışı dikkat çekti:

Hafif ticari araç üretimi yüzde 20 artış gösterdi.

Ağır ticari araç üretimi ise yüzde 2 geriledi.

Toplam ticari araç üretimi yüzde 17 oranında arttı.

OSD verilerine göre kapasite kullanım oranı toplamda yüzde 66 seviyesinde gerçekleşti. Araç gruplarına göre kapasite kullanımı ise şöyleydi:

Hafif araçlar (otomobil + hafif ticari): %67

Kamyon: %56

Otobüs ve midibüs: %66

Traktör: %38

İhracat Performansı

2025’in ilk 10 ayında otomotiv ihracatı 864 bin 809 adet ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış gösterdi. Ancak otomobil ihracatı yüzde 9 azaldı, ticari araç ihracatı ise yüzde 29 artış kaydetti. Traktör ihracatı ise yüzde 21 düşerek 9 bin 340 adet oldu.

Dolar bazında ihracat rakamları da dikkat çekici:

Toplam otomotiv ihracatı 33,5 milyar dolar

Otomobil ihracatı 9,6 milyar dolar (%6 artış)

Ana sanayi ihracatı yüzde 14 artarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 6 yükseldi

Otomotiv sektörü, toplam ihracatta yüzde 17,5 pay ile Türkiye’nin ihracat liderliğini koruyor.

İç Pazar Verileri

2025’in Ocak-Ekim döneminde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 1 milyon 78 bin 527 adet olarak gerçekleşti. Otomobil pazarı yüzde 11 büyüyerek 833 bin 382 adet oldu.

Ticari araç pazarında ise:

Toplam pazar yüzde 5 büyüdü

Hafif ticari araç pazarı yüzde 7 artış gösterdi

Ağır ticari araç pazarı yüzde 6 geriledi

Ayrıca otomobil satışlarındaki yerli üretim payı yüzde 30, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 21 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Otomotiv Sektörünün Genel Görünümü

OSD Başkanı, açıklamada Türkiye otomotiv sanayisinin 2025’in ilk 10 ayında üretim, ihracat ve iç pazar büyümesini sürdürdüğünü belirterek, “Sektörümüz hem küresel pazarda hem de iç pazarda güçlü bir performans sergiliyor. Önümüzdeki aylarda da bu büyümenin devam etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.