Şirket, 1 Ağustos 2026 itibarıyla Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nda (NBO) Türk Hava Yolları'na yer hizmetleri sunmaya başlayacak. Bu yeni iş birliği, Çelebi Havacılık'ın Afrika'daki büyüme stratejisi açısından önemli bir adım olurken, şirketin Doğu Afrika'nın en stratejik havacılık merkezlerinden biri olan Nairobi'deki varlığını da daha ileri taşıyor.

Havacılık sektöründe 65 yılı aşkın deneyimiyle üç kıtada faaliyet gösteren Çelebi Havacılık, iş birliği kapsamında Türk Hava Yolları'nın İstanbul–Nairobi–İstanbul hattındaki uçuşlarına yolcu hizmetleri, rampa operasyonları, uçak dönüş (turnaround) koordinasyonu, bagaj hizmetleri ve diğer yer hizmetleri süreçlerinde destek sağlayacak. Haftalık 7, yıllık ise yaklaşık 365 uçuşun yönetileceği operasyon kapsamında, yılda yaklaşık 75 ila 80 bin yolcuya güvenli, zamanında ve yüksek hizmet standartlarında hizmet sunulması hedefleniyor.

Stratejik havayolu ortaklıklarında yeni dönem

Türk Hava Yolları'nın Çelebi Havacılık Kenya portföyüne dahil edilmesi, şirketin Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonel ölçeğini daha da ileri taşıyan önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. British Airways, Emirates SkyCargo, Network Airlines ve Astral Aviation gibi farklı segmentlerde faaliyet gösteren global havayollarına hizmet sunan Çelebi Havacılık Kenya, bu yeni iş birliğiyle birlikte bölgedeki konumunu daha da güçlendiriyor.

Doğu Afrika'nın en önemli bağlantı noktalarından biri olan Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı, Afrika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında stratejik bir geçiş merkezi olma özelliğini sürdürüyor. Nairobi'nin bölgesel ticaret merkezi rolü ve artan uluslararası bağlantı kapasitesi, havalimanının küresel havacılıktaki önemini her geçen yıl daha da artırıyor. Kenya Havalimanları Otoritesi tarafından yürütülen modernizasyon çalışmaları kapsamında havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 7,5 milyondan 22 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Uluslararası standartlarla güçlenen operasyonel yapı

Çelebi Havacılık Kenya, tüm operasyonlarını uluslararası kalite ve güvenlik standartları doğrultusunda yürütüyor. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISAGO ve ilaç lojistiğinde güvenli taşımacılığı destekleyen GDP sertifikalarına sahip Şirket, özellikle yüksek değerli ve sıcaklık kontrollü kargoların yönetiminde uluslararası standartlarda hizmet sunuyor.

Şirket aynı zamanda sürdürülebilirlik yaklaşımını operasyonlarına entegre ederek elektrikli yer hizmet ekipmanlarını (e-GSE) aktif olarak kullanıyor. Bu uygulama, Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonların çevresel etkisini azaltırken, havacılık sektörünün küresel sürdürülebilirlik hedefleriyle de uyumlu bir yapı oluşturuyor.

Deneyimli operasyon ekipleri, gelişmiş yer hizmet ekipmanları ve güçlü koordinasyon kabiliyetiyle Çelebi Havacılık Kenya, Türk Hava Yolları operasyonlarında güvenli, zamanında ve kesintisiz bir hizmet akışı sağlamayı hedefliyor.

Çelebi Havacılık Yer Hizmetleri ve Kargo Başkanı (EMEA) Atilla Korkmazoğlu, yeni iş birliğinin Kenya operasyonları açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Türk Hava Yolları ile başlattığımız bu iş birliği, Çelebi Havacılık Kenya'nın ulaştığı operasyonel olgunluğun ve uluslararası havayolları nezdinde oluşturduğu güvenin önemli bir göstergesidir. Türk Hava Yolları'nın Nairobi operasyonlarını desteklemekten memnuniyet duyuyor, bu iş birliğinin her iki kuruluş için de uzun vadeli değer yaratacağına inanıyoruz.

Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nın devam eden modernizasyon süreciyle birlikte, bölgedeki havacılık ekosisteminin daha da güçleneceğine inanıyoruz. Güçlü operasyonel altyapımız, uluslararası standartlarımız ve sürdürülebilir hizmet yaklaşımımızla Türk Hava Yolları operasyonlarına yüksek kalite ve güvenilirlikte destek sunmayı sürdüreceğiz. Bu iş birliğini yalnızca Kenya operasyonlarımız açısından değil, aynı zamanda Afrika'daki uzun vadeli büyüme stratejimizin önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz."