ÇAYKUR bünyesinde yılda 6 ay çalışan mevsimlik işçiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak kadro taleplerini dile getirdi. İşçiler "İşçiler burada kadro nerede" sloganları atarak ÇAYKUR’a yüklendi. Protestocular adına konuşan mevsimlik ÇAYKUR işçisi Emre Yazar, sürekli kadro sorununun çözülmesi yönünde cümleler kullanıldığına ancak bir sonuç alınamadığına dikkat çekerek “ÇAYKUR’da yıllardan bu yana geçici işçi çalıştırma sorunu var. 6 aylık bir süre çalışan işçiler 6 aydan sonra bir yana dağılıyor. Yarısı gurbete gidiyor, yarısı ormana gidiyor, yarısı başka bir yere gidiyor. Bunların çoluğu, çocuğu, eşi tümüyle mağdur oluyor. Bu sorun dile getirildiği zaman bir çözüm geleceğini, kadro verileceğini, çalışma süresinin yükseltileceğini, kışın sigorta, işsizlik maaşı gibi cümleler sürekli dilden dile dolaşıyor ama bir türlü çözüm bulunamıyor. Bugün inşallah buradan bir sonuç çıkartacağız” dedi.



“Babamızın evinde yeni gelin olduk”

Mevsimlik işçilerin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli olan tüm yıl çalışma koşullarının sağlanması için gerekli adımların atılmasını beklediklerini sözlerine ekleyen Yazar, “ÇAYKUR işçileri olarak uzun yıllardır sorunlarımızı kamuoyu ve yetkililerle paylaştık. Verilen sözlere rağmen çalışma şartlarımızda hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Babamızın evinde yeni gelin olduk. ÇAYKUR 2022 faaliyet raporunda binlerce boş kadro gözükmektedir. Kanunda ki düzenlemeye rağmen kurumumuz bu kadrolara atama yapmamıştır. Fabrikaların çay işleme dönemi dışında kısmen işlevsiz kalması hepimizin farkında olduğu bir gerçektir ancak 6 aylık çalışma süresi bizler için de bir çok mağduriyete yol açmaktadır. Basit bir örnekle anlatmak gerekirse aynı yıl işe başlayan bir kadrolu işçi 25 yılda emekli olabiliyorsa bu süre 6 ay çalışanlar için 50 yıl olacaktır. 50 yıldan sonra emekli olsan ne olur, olmasan ne olur? Emekli maaşını alınca gelip lokantada bir yemek yiyemiyorsun, maaş hastanelerde bitiyor. Bu durumun ortadan kaldırılması için yetkili kişilerce proje yapılıp ortaya konulmalıdır” ifadelerini kullandı.