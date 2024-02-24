Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İyi haberler” başlığıyla “FATF, Şubat 2024 Genel Kurulunda Türkiye'nin eylem planını büyük ölçüde tamamladığı ve AML/CFT reformlarının uygulanmasının başladığını ve sürdürüldüğünü doğrulamak için yerinde bir değerlendirmeyi garanti ettiği yönünde ilk tespitte bulundu. Gelecekte uygulamanın sürdürülebilmesi için gerekli siyasi kararlılık mevcuttur” dedi. Bakan Şimşek, “Türkiye'yi ‘gri liste’den çıkarmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız” ifadelerine de yer verdi.

