2026 yılı yaş çay sezonunun açılmasına günler kala üreticiler hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor. Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü tarafından çayının satın alınmasını isteyen çay müstahsilleri ilk olarak bahçelerinde budama işlemi gerçekleştirdi. ÇAYKUR tarafından budama yapılan araziler kontrol edildikten sonra eğer istenen oranda budama gerçekleşmişse 2. aşamaya geçildi. Bu kez çayının ilk sürgünde daha kaliteli olgunlaşmasını isteyen vatandaşlar bahçelerinde gübreleme işlemi gerçekleştirirken, bazı vatandaşlar bu işlemi ilk sürgünden sonraya bıraktı.



Rize’nin Pazar ilçesinde yaşayan çay müstahsili Mustafa Yıldırım yeni sezon hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirerek "Çayımızı temizledik, gübremizi verdik. Şimdi yeni sezonun açılmasını bekliyoruz. Yeni sezonun bütün müstahsillere hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu yıl çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Çokta güzel olacak" ifadelerini kullandı.