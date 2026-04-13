Altın ve enerji hariç hesaplanan çekirdek cari denge de zayıf seyrini sürdürerek 1 milyar 462 milyon dolar açık verdi. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 7 milyar 478 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere bakıldığında cari açık 35,4 milyar dolara ulaşırken, dış ticaret açığı 73,2 milyar dolar seviyesine çıktı. Buna karşılık hizmetler dengesi 62,6 milyar dolarlık fazla ile cari açığı sınırlayan ana kalem olmayı sürdürdü. Özellikle taşımacılık ve turizm gelirleri öne çıktı.

Şubat ayında hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler 2 milyar 14 milyon dolar olurken, taşımacılıktan 1 milyar 215 milyon dolar, seyahat gelirlerinden ise 1 milyar 841 milyon dolar net kazanç sağlandı.

Finansman tarafında krediler öne çıktı

Cari açığın finansmanında en büyük katkı kredi kanalı üzerinden geldi. Yıllıklandırılmış bazda krediler 38 milyar dolarlık katkı sağlarken, doğrudan yatırımlar 2,6 milyar dolar ve portföy yatırımları 2,4 milyar dolar seviyesinde kaldı. Buna karşılık efektif ve mevduatlar kalemi 11,5 milyar dolarlık negatif etki yarattı.

Şubat ayında doğrudan yatırımlarda 138 milyon dolarlık net çıkış dikkat çekerken, yabancıların Türkiye’deki yatırımları 780 milyon dolar arttı. Yerli yatırımcıların yurt dışı yatırımları ise 918 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkul tarafında ise dengeli bir görünüm izlendi. Yurt içi yerleşikler yurt dışında 225 milyon dolarlık alım yaparken, yabancılar Türkiye’de 230 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı gerçekleştirdi.

Portföy yatırımlarında sınırlı giriş

Portföy yatırımları Şubat ayında 780 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 932 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 366 milyon dolar net alım yaptı.

Rezervlerde dikkat çeken düşüş

Ödemeler dengesi verilerinde en dikkat çekici gelişmelerden biri rezerv tarafında yaşandı. Merkez Bankası’nın döviz cinsinden net rezervlerinde yıllıklandırılmış bazda 24,2 milyar dolarlık azalış görülürken, sadece Şubat ayında resmi rezervler 10 milyar 630 milyon dolar geriledi.

Ekonomistler, cari açıktaki yüksek seyrin ve rezervlerdeki düşüşün önümüzdeki dönemde finansman kalitesi ve dış kırılganlıklar açısından yakından izleneceğini belirtiyor.