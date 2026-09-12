Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 'Kambar-Ata 1 hidroelektrik santralinin inşaatını tamamlarsak Kırgızistan enerjide açığımızı kapatmakla kalmayıp, tüm Orta Asya bölgesinin enerji istikrarına katkı sağlayan ve elektrik enerjisi ihraç eden bir ülkeye dönüşeceğiz' dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü dolayısıyla Talas şehrinde gerçekleştirilen bir törene katıldı. Caparov burada yaptığı konuşmada, son yıllardaki önemli başarılardan birinin ekonomik büyüme olduğunu belirterek, 'Son 4 yılda ülkemizin ekonomisinin yıllık ortalama büyümesi yüzde 10,2 oldu. 2026 yılının ilk 7 ayında ise gayrisafi yurtiçi hasılamız yüzde 11,1 oranında büyüdü. Bu, sadece Orta Asya'da değil dünyadaki en yüksek ekonomik büyüme oranlarından biridir. Ekonomik istikrarımız uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından da teyit edildi. 2025 yılında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından Kırgızistan'ın kredi notu '+' seviyesine yükseltildi' dedi.

'Bugün Kırgızistan gözümüz önünde değişiyor'

Ülkesinin altın rezervlerinin de arttığını söyleyen Caparov, konsolide bütçenin güçlendiğini ve geçtiğimiz yıl 1,1 trilyon somu aştığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Caparov, 'Böylece bugün Kırgızistan gözümüz önünde değişiyor. Ülke genelinde binlerce kilometre yol yapıldı. Havalimanları modernize edildi, uçuş pistleri ve terminaller yenilendi, navigasyon ve uçuş güvenliğine modern standartlar uygulanmaya başlandı. Ülke genelinde tüm havalimanları hizmete aldık, yenilerini de inşa ediyoruz' diye konuştu.

Büyük projeler hayat geçirmekte olduklarını söyleyen Caparov, 'Bunlardan biri de Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu. Bu proje, Avrasya'nın ekonomik haritasını değiştirerek, ülkemizi önemli uluslararası lojistik merkezlerinin birine dönüştürecek stratejik bir arter olacaktır. Bu projenin bir parçası olan Balıkçı-Koçkor demiryolu inşaatı da tamamlanarak, hizmete sunuldu. Kırgızistan zamanla denize çıkışı olmayan ülkeden Avrasya'nın önemli ulaştırma ve lojistik merkezlerinden birine dönüşecektir' ifadelerini kullandı.

'Tüm Orta Asya bölgesinin enerji istikrarına katkı sağlayan bir ülkeye dönüşeceğiz'

Enerji alanındaki projelere de değinen Cumhurbaşkanı Caparov, 'Kambar-Ata 1 hidroelektrik santralinin inşaatını tamamlarsak Kırgızistan enerjide açığımızı kapatmakla kalmayıp, tüm Orta Asya bölgesinin enerji istikrarına katkı sağlayan ve elektrik enerjisi ihraç eden bir ülkeye dönüşeceğiz. Bugün enerjimizde açık var, 30 yıl boyunca adeta uyuduk. 30 yılda en azından yılda bir hidroelektrik santrali inşa edip devreye almış olsaydık, bugün elektrik konusunda böyle bir sıkıntı yaşamazdık' dedi.