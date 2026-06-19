Malatya'da eğitim faaliyetlerini sürdüren Çamlıca Koleji, 2025-2026 eğitim öğretim yılında sportif alanda önemli bir başarıya imza attı. Okul bünyesinde yer alan 332 lisanslı öğrenci, 20 farklı spor branşında katıldıkları müsabakalarda 17 kupa ve 148 madalya kazanarak dikkat çekici bir başarı elde etti.

Çamlıca Koleji tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarla değil, spor, sanat ve sosyal alanlarda da gelişimlerini hedefleyen bir eğitim anlayışı benimsendiği belirtildi. Bu kapsamda yıl boyunca çok sayıda branşta aktif olarak yarışan öğrencilerin, elde ettikleri derecelerle okulu başarıyla temsil ettiği ifade edildi.

Açıklamada, kazanılan kupa ve madalyaların öğrencilerin azmi, öğretmenlerin özverili çalışmaları ve okulun spora verdiği desteğin bir sonucu olduğu vurgulandı.

Çamlıca Koleji'nin akademik başarılarının yanı sıra sportif alanda da Malatya'nın önde gelen eğitim kurumları arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, elde edilen başarıların disiplinli çalışma, takım ruhu ve kararlılığın bir göstergesi olduğu kaydedildi.

Okul yönetimi, başarı elde eden öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tebrik ederek, Çamlıca Koleji'nin hem akademik hem de sportif alandaki başarılarını artırarak sürdürmeyi hedeflediğini bildirdi.