AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin seçim vaatleri hakkında çeşitli eleştiride bulundu. Hatipoğlu, paylaşımında, 'Çünkü belediyecilikte başarı; kişilere göre değil, liyakate göre kurulan kadrolarla mümkündür. Şehir yönetiminde ehliyet ve liyakat göz ardı edildiğinde bunun bedelini maalesef kurumlar da vatandaşlarımız da ödemektedir' diye kaydetti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu resmi sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde verdiği vaatlerinin ekserisinin yerine getirilmediğini belirten Hatipoğlu, 'Bilindiği üzere 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde mevcut Belediye Başkanı, Eskişehir için 8 ana başlık altında çok sayıda proje ve vaat açıkladı. Bugün seçimlerin üzerinden tam 810 gün geçti. Yani yaklaşık 2 yıl 2 aylık bir süre geride kaldı. Bilindiği üzere biz projelerimizi ve hedeflerimizi Eskişehirli hemşehrilerimizle paylaştıktan yaklaşık bir hafta sonra mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı da bir lansman programı düzenlemiş, o gün açıkladığı vaatlerin önemli bir kısmı ise daha önce bizim kamuoyuna duyurduğumuz projelerle neredeyse birebir örtüşmüştü' dedi.

'Bu projelerin önemli bir kısmı somur bir proje aşamasına dahi gelmedi'

Açıklamasına devam eden Hatipoğlu, 'Bugün bu vaatlere baktığımızda; vaat edilen tramvay hatlarının hayata geçirilmediğini görüyoruz. Kuzey-Güney Kuşak Çevre Yolu'nun yapılmadığını görüyoruz. Cumhuriyet Meydanı Yer Altı Otoparkı'nın, Hoşnudiye Katlı Otoparkı'nın ve birçok ulaşım projesinin hâlâ tamamlanmadığını görüyoruz. Fevzi Çakmak, Huzur ve Yeşiltepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hayata geçirilemediğini görüyoruz. Gündoğdu'da bin 500 konut hedefinin gerçekleşmediğini görüyoruz. 75. Yıl Mahallesi Sosyal Konut Projesi'nin tamamlanmadığını görüyoruz. Porsuk Kentsel Dönüşüm Projesi'nin vatandaşlarımızın beklediği noktaya ulaşamadığını görüyoruz. Kırsal kalkınma başlığında vaat edilen Bitkisel ve Hayvansal Üretim Merkezi'nin, Yem Fabrikası'nın, Organik Sıvı Gübre Tesisi'nin ve birçok önemli yatırımın hayata geçirilemediğini görüyoruz. Çevre ve enerji alanında vaat edilen Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi'nin, Yeni Atık Su Arıtma Merkezi'nin ve Sakarbaşı Projesi'nin tamamlanmadığını görüyoruz. Spor alanında vaat edilen 17 branşı kapsayacak spor salonunun, yeni yüzme havuzlarının, motokros pistinin, aqua parkın ve e-spor merkezinin hizmete açılmadığını görüyoruz. Üstelik bunların önemli bir kısmının bugün hâlâ somut bir proje aşamasına dahi gelemediğini görüyoruz. Kültür ve turizm alanında vaat edilen Uluslararası Yunus Emre Kültür Festivali'nin, ilçelere kazandırılacağı açıklanan gençlik merkezlerinin ve karavan kamp alanlarının hayata geçirilmediğini görüyoruz. Gençlerimiz için vaat edilen projelere baktığımızda ise Eskişehir Veri Merkezi'nin, şehir genelinde Wi-Fi hizmetinin ve birçok gençlik yatırımının hâlâ beklediğini görüyoruz. Elbette yapılan bazı çalışmalar, atılan bazı adımlar vardır. Ancak ortada değişmeyen bir gerçek bulunmaktadır. 810 gün geçti ve Eskişehirlilere seçim döneminde anlatılan projelerin önemli bir bölümü hâlâ tamamlanmış değildir. Kıymetli hemşehrilerim; bugün ortaya çıkan tabloyu değerlendirirken bir noktayı da sizlerin takdirine sunmak istiyorum. Konu ESKİ olunca, seçim döneminde defalarca dile getirdiğimiz bir gerçeği de hatırlatmak isterim. Kurumlarda liyakatten uzak yönetim anlayışının beraberinde ciddi sorunlar doğuracağını, yapılan atamaların kurumsal verimliliği ve hizmet kalitesini olumsuz etkileyeceğini açıkça ifade etmiştik. Bugün gelinen noktada yaşanan yönetim krizleri, hizmet aksaklıkları ve peş peşe gelen görevden ayrılıklar, ne yazık ki bu konudaki uyarılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koymuştur. Çünkü belediyecilikte başarı; kişilere göre değil, liyakate göre kurulan kadrolarla mümkündür. Şehir yönetiminde ehliyet ve liyakat göz ardı edildiğinde bunun bedelini maalesef kurumlar da vatandaşlarımız da ödemektedir' ifadelerini kullandı.

'Kentsel dönüşüm yalnızca binaları yenilemek değil; istihdamı artırmak ve şehrin geleceğine yatırım yapmaktır'

Yaptığı paylaşımda Eskişehir'in en önemli konularından olan kentsel dönüşüme de değinen Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

'Kentsel dönüşüm konusunda da bugün çok farklı bir noktada olurduk. Gündoğdu'da, Fevzi Çakmak'ta, Yeşiltepe'de, Huzur Mahallesi'nde, Erenköy'de kamulaştırmalar, proje hazırlıkları ve teknik süreçler tamamlanmış, sahada dönüşüm çalışmaları başlamış ve büyük bir hızla devam ediyor olacaktı. Çünkü biz kentsel dönüşümü seçim vaadi olarak değil, Eskişehir'in geleceği için bir zorunuluk olarak görüyoruz. Üstelik bu projeler sadece dönüşen mahallelerimiz için değil, Eskişehir ekonomisi için de önemli bir kalkınma hamlesi olacaktı. Kentsel dönüşüm çalışmalarının başlamasıyla birlikte inşaat sektörü yeniden hareketlenecek, doğrudan ve dolaylı olarak sektöre bağlı faaliyet gösteren 72 farklı iş kolu bundan olumlu etkilenecekti. Müteahhidinden mühendis ve mimarına, demircisinden mobilyacısına, nakliyecisinden esnafına kadar binlerce vatandaşımız için yeni bir ekonomik canlılık oluşacaktı. Çünkü kentsel dönüşüm yalnızca binaları yenilemek değil; aynı zamanda istihdamı artırmak, ekonomiyi canlandırmak ve şehrin geleceğine yatırım yapmaktır.'

'Eskişehir'de insanlar hâlâ su yüklemek için belirli noktalara gitmek zorunda kalıyor'

Yaptığı konuşmada Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'in su yükleme sistemine de değinerek, 'Değerli hemşehrilerim; bugün hâlâ vatandaşlarımızın en çok şikâyet ettiği konulardan biri su yükleme sistemidir. Düşünün, 2026 yılındayız aradan 810 gün geçmiş ve Eskişehir'de insanlar hâlâ su yüklemek için belirli noktalara gitmek zorunda kalıyor. Mevcut yönetim seçim döneminde online su yükleme sistemi sözü vermişti. Ancak bugün geldiğimiz noktada bu sistem hâlâ tam anlamıyla hayata geçirilmiş değil. Son dönemde bazı noktalarda kredi kartıyla yükleme imkânı sağlanmış olsa da vatandaşlarımızdan sistemin işleyişiyle ilgili çok sayıda şikâyet gelmeye devam ediyor. Oysa biz göreve gelmiş olsaydık, ilk 100 günlük eylem planımız içerisinde yer alan dijital belediyecilik uygulamalarını çoktan hayata geçirmiş olacaktık. Vatandaşlarımız cep telefonlarından birkaç dakika içerisinde su yükleyebiliyor olacaktı. Yükleme noktalarında ise sadece nakit değil; kredi kartı, temassız ödeme, QR kod ve diğer modern ödeme sistemleri kullanılabiliyor olacaktı. Çünkü belediyecilik vatandaşın hayatını kolaylaştırma işidir' dedi.

'Eskişehirspor konusunda da çok daha farklı bir tabloyu konuşuyor olurduk'

Son olarak Eskişehirspor'a vaat edilen destekler hakkında da konuşan Hatipoğlu, 'Yine Eskişehir'in yıllardır konuştuğu Kuzey-Güney Kuşak Çevre Yolu projelerinde tüm teknik çalışmalar ve kamulaştırma süreçleri tamamlanmış, yapım aşamasına geçilmiş olacaktı. Eskişehirspor konusunda da çok daha farklı bir tabloyu konuşuyor olurduk. Seçim döneminde mevcut yönetim tarafından Eskişehirspor'un deplasman giderlerine destek sözü verilmişti. Bu konuda bazı adımların atıldığını ve kısmi desteklerin sağlandığını duyuyoruz. Ancak Eskişehirspor gibi bu şehrin en büyük marka değerlerinden birine yaklaşımın yalnızca deplasman giderleriyle sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Eskişehirspor'un günü kurtaran desteklere değil; sürdürülebilir gelirlere, güçlü bir mali yapıya ve geleceği planlanmış bir vizyona ihtiyacı vardır. Bugün samimiyetle ifade ediyorum ki; geçen 810 günlük süre içerisinde Eskişehirspor'un gelir kaynaklarını artıracak projeleri hayata geçirmiş, kulübümüzün mali yapısını güçlendirmiş ve borç yükünden kurtulması için kalıcı adımlar atmış olurduk. Çünkü bizim hedefimiz, sürekli destek bekleyen bir Eskişehirspor değil; kendi gelirini üretebilen, mali açıdan güçlü, geleceğe güvenle bakan ve başarılarıyla anılan bir Eskişehirspor inşa etmekti' ifadelerine yer verdi.