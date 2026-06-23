Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Işıkkent Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu, talep ve önerileri yerinde dinledi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 'Milletle Bütünleşen Belediyecilik' ilkesi doğrultusunda mahallerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Başdeğirmen, Işıkkent Mahallesi'ndeki programda vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve önerileri yerinde dinledi, yapılması gerekenlerle ilgili daire müdürlerine talimat verdi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Işıkkent Mahallesi'ne gelişlerinde vatandaşların ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı, havai fişekler atıldı. Program öncesinde çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi, çocuklara ve vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Muhtar Çil: 'Şehri kalıcı eserlerle donattınız'

Programın açış konuşmasını yapan Işıkkent Mahallesi Muhtarı İbrahim Çil, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve geldiği günden bu yana şehri kalıcı eserler ve insan odaklı projelerle donattığını söyledi. Başkan Başdeğirmen'in şehre kazandırdığı önemli projelerden bahseden Çil, 'Isparta'mız, mahallem ve şahsım adına başkanımıza teşekkür ederim' ifadelerinde bulundu.

Başkan Başdeğirmen: 'Işıkkent Mahallesini çok seviyoruz'

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, güzel yaz akşamında kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti. Isparta'nın her şeyin üstünde bulunduğunu, şehri mevcut konumundan üst seviyelere çıkarmak ve değerini daha da artırmanın herkesin vazifesi olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, 'Sizler bize 2 dönem şehrimize hizmet etme imkanı verdiniz. Bize verdiğiniz oyların hakkını verebilmek için bizler de gerektiğinden daha fazlasını yaparak en güzelini Isparta'mıza kazandırmak için ekip olarak mücadelesini veriyoruz. Buraya tek gelmiyorum. Sevgili eşimle beraber, başkan yardımcılarım, daire müdürlerim ile belediye meclis üyelerim de burada. Talepleriniz varsa o talepleri almak, anında çözülmesi gerekenleri de anında çözmek yoksa belli bir programa alarak çözüme kavuşturmak için buradayız. Işıkkent Mahallesi çok güzel. Bu mahalleyi çok seviyoruz' dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlar talep ve önerilerini Başkan Başdeğirmen'e iletti.

Programın sonunda Başdeğirmen çifti, çocuklara Ispartaspor forması hediye etti.