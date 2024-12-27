Bir Günlük Çalışma Karşılığı 866,85 TL

4857 sayılı İş Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık’ta başladığı çalışmalarını 24 Aralık’ta tamamladı. Dört toplantı sonucunda işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı 866,85 TL olarak belirlendi. İşçi temsilcilerinin katılmadığı toplantılarda, komisyonda yer alan üyeler zam kararını oy birliği ile aldı.

Asgari Ücret Desteği 1.000 TL

Komisyon, işverenlere yönelik asgari ücret desteğini 1.000 TL olarak yeniden belirledi. Bu düzenleme, işverenlerin maliyetlerini azaltmaya yönelik bir adım olarak değerlendirilirken, çalışanlar cephesinde yeterli bulunmadı.

Beklentiler Boşa Çıktı

Asgari ücretle geçinen milyonlarca çalışan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “ekstra bir zam” müjdesi bekledi. Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan zam oranı, bu beklentiyi karşılamadı. Geçim sıkıntısıyla boğuşan asgari ücretliler, mevcut artış oranını yetersiz buldu ve sosyal medyada karara tepki gösterdi.

Tepkiler Çığ Gibi

Birçok çalışan, belirlenen zam oranının temel gıda, kira ve enerji giderlerindeki yüksek artışlarla uyumsuz olduğunu savunarak, kararın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyor. Özellikle “Erdoğan zammı” beklentisiyle umutlanan kesimler, ekonomik şartların giderek daha da zorlaştığını vurguluyor.

2025 yılı için belirlenen asgari ücret ve zam oranı, uzun süre tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.