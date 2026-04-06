Genel kurulda güven tazeleyen Tecdelioğlu, yeni dönemde ihracatta katma değer artışı, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı bir yol haritası izleyeceklerini söyledi. Yeni dönemde daha büyük hedefler koyduklarını belirten Tecdelioğlu, bugün yaklaşık 14,5 milyar dolar seviyesinde olan ihracatı orta vadede 20 milyar dolar seviyelerine taşımak istediklerini ve bunun için doğru stratejilerle, sektörle birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekilliği görevini de yürüten Çetin Tecdelioğlu, bir dönem daha İDDMİB başkanlığı yapacak. Yeniden başkan seçilmesinin ardından değerlendirmede bulunan Tecdelioğlu, geride kalan dört yılda yoğun bir çalışma temposu yürüttüklerini belirterek, “Yaklaşık 48 ayda milli katılımlar, alım heyetleri, UR-GE projeleri, sektörel ticaret heyetleri, fuar ziyaretleri ve toplantılar dahil 400’e yakın faaliyeti hayata geçirdik. Bu süreçte sektörlerimizin uluslararası pazarlarda daha görünür olması için önemli adımlar attık.” dedi.

Yeni dönemde yönetim kurulunu aynı şekilde koruduklarını ve ambalaj sektöründen Zeki Sarıbekir ile hırdavat sektöründen Bekir Yelken ile bu kadroyu zenginleştirdiklerini kaydeden Tecdelioğlu, bu şekilde daha kapsayıcı bir yapı ile yola devam edeceklerini ifade etti.

“HEDEFİMİZ İHRACATI YÜZDE 10 ARTIRMAK”

İDDMİB’in temsil ettiği geniş sektör yelpazesine dikkat çeken Tecdelioğlu, bakırdan alüminyuma, dökümden mutfak eşyalarına kadar birçok güçlü alanı bünyelerinde barındırdıklarını belirtti. Yeni dönemde temel hedeflerinin ihracatı artırmak olduğunu vurgulayan Tecdelioğlu, “2026 yılında ihracatımızı yaklaşık yüzde 10 artırma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yakın coğrafyamızdaki savaş başta olmak üzere küresel gelişmelerin yarattığı zorluklara rağmen yılın ikinci yarısında toparlanma bekliyoruz.” diye konuştu.

“DİJİTALLEŞME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAĞIMIZ OLACAK”

Yeni dönemin önceliklerine ilişkin önemli mesajlar veren Tecdelioğlu, sektörün dönüşümüne odaklanacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki 4 yıl boyunca sektörlerimizin ihracatını nasıl artırabileceğimizi, daha katma değerli üretimi nasıl yaygınlaştıracağımızı çalışacağız. Bu kapsamda sektörel bazlı çalıştaylar düzenleyerek her alt kırılım için ayrı stratejiler geliştireceğiz.”

Dijitalleşme ve e-ihracatın kritik başlıklar olduğuna işaret eden Tecdelioğlu, “Dünyadaki e-ticaret ve e-ihracat ekosisteminde daha fazla yer almak zorundayız. Bu alanda firmalarımızın yetkinliklerini artırarak Türk ürünlerinin global pazarlarda daha güçlü konumlanmasını sağlayacağız. Rekabetliğimizi kaybetmiştik, önce onu geri alıp sonra değerini arttıracağız.” dedi.

“TÜRK MALININ KÜRESEL PAYINI BÜYÜTECEĞİZ”

Sürdürülebilirlik ve karbon düzenlemelerinin yeni dönemin en önemli gündemlerinden biri olduğunu vurgulayan Tecdelioğlu, Avrupa pazarındaki dönüşüme dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sınırda karbon düzenlemeleri gibi yeni uygulamalara firmalarımızı hazırlamak zorundayız. Bu süreçte hem kamu ile iş birliği içinde olacağız hem de firmalarımızın rekabet gücünü koruyacak adımlar atacağız.”

İthalatın azaltılması ve yerli üretimin desteklenmesi konularına da değinen Tecdelioğlu, “Türkiye’de üretilen ürünlerin ithalatını minimize edecek çalışmalar yapacağız. Aynı zamanda hurdamıza sahip çıkarak geri dönüşümle ülke içinde katma değer yaratmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde daha büyük hedefler koyduklarını belirten Tecdelioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugün yaklaşık 14,5 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımızı orta vadede 16, 17 hatta 20 milyar dolar seviyelerine taşımak istiyoruz. Bunun için doğru stratejilerle, sektörümüzle birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”