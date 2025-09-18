Yapılan değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu, Bolu ve Karabük’ün kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli, zamanla Giresun ve Trabzon çevresinde kuvvetli, Giresun’un doğusu, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin’in kuzeyinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, iç bölgelerde ise 1-3 derece altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden esecek; doğu kesimlerde güneyli rüzgarlar zaman zaman orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı-Karadeniz’de yer yer kuvvetli (40-60 km/s) olacak.

Bazı illerde beklenen hava ve en yüksek sıcaklıklar şöyle: