Kulislerde konuşulanlara göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in AK Parti ile temas halinde olduğu ve önümüzdeki dönemde partiye katılabileceği iddia ediliyor. Bu olasılık gerçekleşirse, AK Parti yönetimindeki büyükşehir belediyesi sayısı 14’e çıkacak.

İddialar yalnızca Bozbey ile sınırlı değil. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın da benzer bir adım atabileceği konuşuluyor. CHP’li başkanların, ertelenen kurultay davasının sonucunu beklediği, olası bir Kemal Kılıçdaroğlu dönüşü ihtimaline karşı temkinli davrandıkları belirtiliyor.

Henüz Mustafa Bozbey’den veya AK Parti kanadından resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak Ankara ve Bursa kulislerinde bu iddiaların giderek daha yüksek sesle dillendirildiği ifade ediliyor.