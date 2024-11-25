Faydası saymakla bitmeyen kış aylarında bolca tüketilen portakal ve mandalina tezgahlarda yerini aldı. Bu sezon yaşanan bolluk sebebiyle geçen seneye göre fiyatı düşen portakal ve mandalina, hem satıcıyı hem de tüketiciyi mutlu etti. Geçtiğimiz yıl 70 liradan satılan mandalina ve portakal, bu seneki rekoltenin yüksek olması sebebiyle yeni sezonda 50 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Greyfurt 50, nar ve elma ise 60 liradan vatandaşların kış meyveleri arasındaki tercihi oldu.

Bu sene bolluk olduğundan dolayı daha ucuza satıldığını belirten Tuzpazarı esnaflarından Ali Rıza Çetin, "Yazın yaz meyvesi, kışın kış meyvesi satıyoruz. Genellikle kışın mandalina ve portakal daha ağırlıkta satılıyor. Mandalina ve portakal geçen seneye göre bu sene daha ucuz gibi. Geçen sene 70 liradan satılan portakal şu anda 50 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Fiyatlar geçen seneyle göre daha ucuz çünkü bu sene bolluk var. Mandalina 50 lira, portakal 60 lira, elma ise 50 lira arasında değişiyor. Kendi evimizde makinamızda sıktığımız portakal ve mandalina suyunu da satıyoruz" şeklinde konuştu.