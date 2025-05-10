Borsa İstanbul (BIST 100)

BIST 100 endeksi, bu hafta dalgalı bir seyir izledi. En düşük 9.032,54 puanı gören endeks, en yüksek 9.421,36 puanı test ettikten sonra haftayı, bir önceki haftanın kapanışına göre yüzde 2,43'lük bir artışla 9.390,51 puandan tamamladı.

Altın

Altın, yatırımcılarına kazandırmaya devam etti.

Külçe Altın : Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 2,72 artışla 4.150 TL'ye yükseldi.

Cumhuriyet Altını : Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,69 artarak 28.055 TL'ye çıktı.

Çeyrek Altın: Çeyrek altın da yüzde 2,67 değer kazanarak 6.951 TL'ye yükseldi.

Dolar ve Euro

Dolar : ABD doları, hafta boyunca yüzde 0,49 artarak 38,7450 TL seviyesine çıktı.

Euro: Euro ise bu hafta yüzde 0,38 değer kaybederek 43,7070 TL'ye düştü.

Yatırım Fonları ve Emeklilik Fonları

Yatırım Fonları : Yatırım fonları, bu hafta yüzde 1,66'lık bir artış gösterdi.

Emeklilik Fonları: Emeklilik fonları ise yüzde 1,82 değer kazandı.

En Çok Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında en yüksek kazancı ise yüzde 2,64 ile "hisse senedi" fonları sağladı.

Finansal piyasalarda altın ve borsa yatırımcılarına kazandırmaya devam ederken, euro bir miktar değer kaybetti. Dolar ise hafif bir artışla bu haftayı tamamladı.