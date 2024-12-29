Törende, ‘İhracat', ‘Sektör Liderleri', ‘Gelir Vergisi', ‘Kurumlar Vergisi' ve ‘Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik' kategorilerinde başarılı kişi ve kurumlar ödüllerini aldı. Ödüller, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur’un katılımıyla takdim edildi.

Tören kapsamında, Türkiye'nin yüksek teknolojili üretim üssü olan TEKNOSAB'da faaliyete başlayan 15 firmanın açılışı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları eşliğinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “BTSO Türkiye Ekonomisine Büyük Katkılar Yapıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gönderdiği mesajda BTSO’nun köklü geçmişine ve Türkiye ekonomisine yaptığı katkılara dikkat çekti. Erdoğan, “BTSO, 135 yıllık tarihi ve 57 bin üye firmasıyla yalnızca Bursa'nın değil, ülke ekonomisinin de lokomotiflerinden biridir. Bugün açılışı yapılan 15 firmamızın sahiplerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum. TEKNOSAB, Türkiye'nin yüksek teknolojili üretime geçişinde bir simge olacaktır. Bu yatırımlar Türkiye’nin kalkınmasına ve büyümesine ivme kazandıracaktır,” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca HIT-30 Programı kapsamında Türkiye’ye kazandırılan stratejik yatırımlara değinerek, “Elektrikli araç, güneş hücresi ve rüzgâr türbini gibi alanlarda yapılan yatırımlar, ülkemizi geleceğe daha güçlü bir şekilde taşıyacaktır,” dedi.

“Kendine İnan, Ülkene Güven”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, törende yaptığı konuşmada küresel ekonomik zorluklara rağmen üretimi ve istihdamı sürdüren Bursa iş dünyasına teşekkür etti. Burkay, “Bursa, 17,6 milyar dolarlık ihracatı ve 7 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla Türkiye’nin üretim ve ticaret merkezi olmaya devam ediyor. ‘Kendine inan, ülkene güven’ diyerek Türkiye'nin kalkınma mücadelesine güç veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum,” dedi.

TEKNOSAB: Yüksek Teknolojili Üretimin Merkezi

Törende, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) bünyesinde faaliyete geçen 15 firma için açılış yapıldı. TEKNOSAB'da bugüne kadar 25 milyar liralık yatırım yapıldığı belirtilirken, yeni yılın ilk yarısında üretime başlayan firma sayısının 34’e, toplam çalışan sayısının ise 15 bine ulaşması hedefleniyor.

İbrahim Burkay, “TEKNOSAB, yalnızca Bursa’nın değil, Türkiye’nin yüksek teknolojili üretim ve ihracat üssü haline gelecektir. Bu projeye katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum,” dedi.

5 Kategoride 37 Ödül Verildi

Bu yıl 49’uncusu düzenlenen törende, 5 farklı kategoride toplam 37 ödül sahiplerini buldu:

İhracat Kategorisi: Oyak Renault, Bosch, Tofaş, Yeşim, Döktaş Dökümcülük gibi firmalar ödüle layık görüldü.

Oyak Renault, Bosch, Tofaş, Yeşim, Döktaş Dökümcülük gibi firmalar ödüle layık görüldü. Kurumlar Vergisi Kategorisi: Çemtaş Çelik, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Erbak Uludağ Pazarlama ödül aldı.

Çemtaş Çelik, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Erbak Uludağ Pazarlama ödül aldı. Gelir Vergisi Kategorisi: Sabahattin Gazioğlu, Rasim Çağan ve Egemen Egemenoğlu ödüllendirildi.

Sabahattin Gazioğlu, Rasim Çağan ve Egemen Egemenoğlu ödüllendirildi. Sektör Liderleri Kategorisi: Mobipa Mobilya, Durmazlar Makina, Karsan ve Sütaş gibi 17 firma ödül aldı.

Mobipa Mobilya, Durmazlar Makina, Karsan ve Sütaş gibi 17 firma ödül aldı. Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik Kategorisi: Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi, Burkasan ve Sanko Holding gibi firmalar ilk kez verilen bu ödülün sahibi oldu.

Uludağ'da Yeni Zirveler

BTSO Başkanı Burkay, Bursa Business School’da düzenlenmesi planlanan Uludağ Ekonomi Zirvesi ve Uludağ Diplomasi Zirvesi gibi etkinlikler için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek talep etti. Burkay, bu projelerin Bursa'nın ekonomik ve diplomatik gücünü artıracağını ifade etti.

Yeni Dönem Planları

Bursa’nın üretim gücünü artırmak için sanayi bölgeleri ve lojistik merkezlere ihtiyaç duyulduğunu belirten İbrahim Burkay, çalışanlar için uygun maliyetli konut projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, üretim ekonomisinin desteklenmesi ve teşvik politikalarının sürdürülebilir kalkınma odaklı olarak geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Törenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Osmanlı’nın sembolü olan çınar ağacı motifli bir tablo hediye edilirken, protokol üyeleri ve ödül sahipleri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.