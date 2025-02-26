ALPARSLAN TÜRKEŞ BOZKURT SELAMINI GAGAVUZ BİR KIZ ÇOCUĞUNDAN ÖĞRENMİŞ

1991 yılında, Alparslan Türkeş'in bu selamı ilk kez Gagavuz Türkleri'nden öğrendiği ortaya çıktı.

Bozkurt, Tibet, Moğol ve Türk kültürlerinde totem hayvan olarak kabul edilse de, el hareketi olarak kullanımının tarihi konusunda farklı görüşler mevcut. Bazı kaynaklar, bu işaretin 5. yüzyıldaki bir Zerdüşt mezar kabartmasında veya Firdevsî’nin Şehnâme eserinin bir baskısında görüldüğünü iddia etse de, bunların bozkurt işareti olduğuna dair kesin kanıt bulunmuyor.

Türkeş’in Bozkurt Selamı ile Tanışması

Bozkurt işareti, 1990'lı yıllarda Ülkücü Hareket ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile birlikte anılır hale geldi. Ancak, 1960'lar ve 1980'ler boyunca ne Ülkücüler ne de Türkeş'in bu işareti kullandığına dair herhangi bir belge ya da fotoğraf bulunmamaktadır.

2007 yılında Tuğrul Türkeş, Bozkurt selamının 1992'de Azerbaycan'da Ebulfez Elçibey'in mitinginde görüldüğünü ve buradan Türkiye'ye taşındığını söylemişti. Ancak, bu miting 2 Mayıs 1992'de yapılmıştı ve Türkeş'in burada yaptığı Bozkurt selamının hatalı olduğu, metalci işaretine benzediği belirtilmişti.

Azerbaycanlı akademisyen Prof. Dr. Hanım Halilova, miting sırasında Türkeş'in bu selamı ilk kez gördüğünü ve kendisinin ona doğru yapılışını gösterdiğini anlattı. Ancak, bu miting Türkeş'in Bozkurt selamı ile ilk tanışması değildi.

Bozkurt Selamını Gagavuz Türkleri’nden Öğrendi

Alparslan Türkeş, Bozkurt selamını ilk kez 7 Ağustos 1991'de, Ankara'ya gelen Gagavuz Türkü gençlerden öğrendi. O dönemde Türkiye'yi ziyaret eden Gagavuz grubu, bu selamı İstanbul'da bazı Ülkücü gençlerden öğrenmiş ve Ankara'da Türkeş'in huzuruna çıktıklarında ilk kez ona Bozkurt selamını göstermişlerdi. Bu ziyaret sırasında Türkeş de selamı yaparak karşılık vermişti.

Bozkurt selamının çıkış noktası ve Türk dünyasındaki yayılışı hakkında tartışmalar devam ederken, bu selamın modern anlamda 1990'lı yıllarda yaygınlaştığı kesinlik kazanmış gözüküyor.