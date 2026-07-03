İstanbul Aile Mahkemesi, Emina Jahovic'in açtığı itirazın iptali davasını kabul ederek Sandal'ın icra takibine yaptığı itirazı haksız buldu.

2018 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayıran çiftin boşanma protokolünde, Emina Jahovic'in ihtiyaç duyduğu dönemlerde kendisi ve çocukları için araç kiralayabileceği, bu masrafların ise Mustafa Sandal tarafından karşılanacağı hükmü yer alıyordu. Protokole göre Sandal'ın Jahovic'e araç satın alması halinde ise bu yükümlülük sona erecekti.

İddiaya göre Mustafa Sandal'ın daha önce tahsis edilen aracı geri almasının ardından taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı. Emina Jahovic, boşanma protokolündeki yükümlülüğün yerine getirilmediğini öne sürerek araç kiralama masrafları için icra takibi başlattı.

Sandal'ın icra takibine itiraz etmesi üzerine Jahovic, itirazın kaldırılması talebiyle İstanbul Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dilekçesinde, eski eşinin protokol hükümlerine uymadığı ve araç kiralama giderlerini karşılamadığı savunuldu.

Geçtiğimiz haftalarda görülen duruşmada taraf avukatlarının beyanlarını değerlendiren mahkeme, Emina Jahovic'i haklı buldu. Mahkeme, Mustafa Sandal'ın icra takibine yaptığı itirazın haksız olduğuna hükmederek itirazın iptaline karar verdi.

Kararla birlikte, boşanma protokolünde yer alan araç kiralama yükümlülüğünün hukuken geçerliliğini koruduğu bir kez daha tescillenmiş oldu. Tarafların karara karşı üst mahkemeye başvuru hakkı ise bulunuyor.