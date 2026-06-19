Magazin kulislerinde yer alan bilgilere göre, yaklaşık 15 yıldır birlikte oldukları ifade edilen çiftin ilişkisini resmiyete taşıma kararı aldığı ve bu ay içerisinde aile arasında düzenlenecek küçük bir organizasyonla birlikteliklerini duyuracakları konuşuluyor.

Öte yandan, Bige Yıldırımer’in hamile olduğu yönündeki iddialar da kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çift cephesinden yapılan açıklamada ise evlilik kararını doğrulayan ifadeler yer aldı. İkilinin, “Hayatlarımızı birleştirerek yolumuza devam etme kararı aldık. Bu ay sonunda ailemiz ve yakın dostlarımızla küçük ve özel bir kutlama yapacağız” dediği aktarıldı.

Gelişmenin ardından Ağaoğlu’nun yeniden baba olacağı yönündeki iddialar sosyal medyada da gündem olurken, konuya ilişkin resmi detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.